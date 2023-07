EN IMAGES - La traversée à la nage de la baie de Saint-Jean-de-Luz

Dans une eau à 23°C et sous un grand soleil, la traversée de la baie de Saint-Jean-de-Luz s'est déroulée dans des conditions idylliques, ce vendredi 14 juillet. "La météo était parfaite" jubile Phillipe, 54 ans, qui a terminé l'épreuve en moins de 25 minutes.

650 nageurs ont donc sorti les combinaisons et les bonnets de bain pour s'élancer de la plage de Socoa avant de rejoindre, 1,8 kilomètre plus loin, la grande plage de Saint-Jean-de-Luz. "C'était compliqué de nager dans l'océan, ça change des bassins" raconte Hugo, 13 ans, qui participait à sa première traversée.

Un peu après 9h30, les 650 nageurs se sont élancés de la plage de Socoa. Amis, familles et simples spectateurs ont attendu de l'autre côté de la baie. © Radio France - Adrien Michaud

Baptiste Duboil a franchi la ligne d'arrivée en première position, après 21 minutes et 13 secondes de nage dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. © Radio France - Adrien Michaud

Une épreuve avalée en 21 minutes pour les trois plus rapides Baptiste Duboil (1er), Bixente Lefevre (2ème) et Joakin Hariscain (3ème), respectivement 17 ans, 16 ans et 18 ans. La jeunesse a donc dompté la course. "Ça faisait un moment que la victoire sur la traversée me titillait. Aujourd'hui, j'ai gagné et les jeunes ont pris le pouvoir" s'en amuse Baptiste Duboil, nageur pour l'Aviron Bayonnais Natation.

La première femme, elle, se nomme Marie Rolland et elle termine 11ème au classement avec 23 minutes passée dans l'eau. Les moins rapides ont relié l'arrivée après 1h30 d'effort.

Les nageurs se sont empressés de rejoindre le tableau des scores pour regarder les classements et les temps. © Radio France - Adrien Michaud

À l'arrivée, une petite centaine de personnes sont venues encourager les nageurs. © Radio France - Adrien Michaud