EN IMAGES - Laval Agglo Athlé 53 finit à la 2e place des interclubs à Mayenne

C'est un événement incontournable pour tous les licenciés en athlétisme : les interclubs ont lieu chaque année partout en France pour permettre aux clubs de se maintenir, voire de monter dans la division supérieure. Le premier tour était organisé à Mayenne ce dimanche 7 mai pour six clubs dont trois clubs mayennais : Laval Agglo Athlé 53 (L2A53), Entente Athlétisme Nord-Mayenne (EANM) et l'Upac Château-Gontier. Les athlètes lavallois terminent à la 2e place, derrière l'Entente Sarthe Athlétisme, avec 45 284 points. Avec ce résultat, L2A53 peut non seulement espérer se maintenir en Nationale 2 mais jouer la poule de montée, lors du 2e tour des interclubs le dimanche 21 mai.

3e place pour l'EANM

Sounkamba Sylla, l'athlète de L2A53, sélectionnée sur 4x400m aux JO de Tokyo, s'est imposée sur 200m en 24"15. Ce chronomètre a rassuré la sprinteuse spécialiste du 400m, après plusieurs mois de blessures.

L'EANM se place en 3e position avec 45 056 points, juste derrière L2A53. Le club du Nord-Mayenne a notamment gagné des points en saut en hauteur. En passant la barre d'1m85, Laura Salin-Eyike égale son record personnel qui datait de mai 2017. Édouard Chaudet, de son côté, a sauté à 2m05, avant d'échouer de peu à 2m10.

L'Upac Château-Gontier termine 5e de ce premier tour des interclubs avec 35 587 points, devant le dernier club, le Sco Angers Athlé.

Mathis Prod’homme (Upac), champion de France Juniors du saut à la perche, participait aux interclubs ce dimanche 7 mai. © Radio France - Maïwenn Bordron

Laura Salin-Eyike (EANM) s'est imposée au concours du saut en hauteur, en passant 1m85. © Radio France - Maïwenn Bordron

Noé Routhiau (L2A53) a remporté le 3000m steeple en 9'15"83. © Radio France - Maïwenn Bordron

Manuela Montebrun, médaillée olympique en lancer de marteau, licenciée à Laval Agglo Athlé 53, a participé aux interclubs en lancer du poids. © Radio France - Maïwenn Bordron