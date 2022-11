EN IMAGES - Le chantier du futur dojo de Château-Gontier-sur-Mayenne, "une référence dans le département"

Depuis mars 2022, 14 entreprises mayennaises construisent le futur nouveau dojo de Château-Gontier-sur-Mayenne, situé sur le site du parc des sports entre la piscine et les terrains de tennis. Le bâtiment promet d'être le plus écologique possible, grâce aux matériaux et aux techniques utilisés. Pour Vincent Saulnier, vice-président de la Communauté de communes en charge des sports, "le dojo sera même un chantier référence sur le département qui répond au défi climatique".

Ceci est un modèle de la structure des murs du dojo : 30 cm d'un mélange naturel de paille et de bois. © Radio France - Selma Riche

Les murs qui entourent les 1.200 m2 de surface au sol sont fait de bois-paille, une technique d'isolation de 30 cm de large grâce à des matériaux 100% naturels, issus de champs à moins de 100 km autour de Château-Gontier-sur-Mayenne. "En termes d'isolation, on est à peu près équivalent à un mur en pierre de 50 cm de large, qu'on avait autrefois dans les vieilles bâtisses", détaille Dominique Rebours, charpentier à Ampoigné.

Les travaux ont commencé en mars 2022. Il ne reste plus qu'à monter les cloisons et installer les réseaux d'eau et d'électricité et bien sûr, de poser les tatamis. © Radio France - Selma Riche

Un toit végétalisé "comme une éponge"

De larges baies vitrées ont été installées entre les murs pour profiter de la vue sur la Mayenne mais aussi pour chauffer naturellement le bâtiment. "L'hiver, les rayons du soleil chauffe l'intérieur, mais l'été, ils sont repoussés," ajoute Philippe Joufflineau de la société AD2M. Le toit du futur dojo est quant à lui entièrement végétalisé. Sur des premières couches de laine de roche et de polystyrène pour garantir son étanchéité, Arnaud Planché de Cruard Couverture, a installé une dernière couche de cédum et de substra, des plantes grasses et vivaces qui apportent de nombreux avantages. "Les végétaux captent l'eau, la stockent dans leur épaisseur comme une éponge et la restituent progressivement pour éviter de renvoyer trop vite l'eau vers les réseaux de la ville. La végétalisation permet aussi de capter du CO2 et d'entretenir la pollinisation du site."

À échelle réduite, voici ce à quoi ressemble le toit du dojo : un mélange de plantes grasses en dernière couche pour l'absorption de l'eau, entre autres. © Radio France - Selma Riche

Le dojo doit être livré en juin 2023, avant le lancement d'un chantier encore plus important : la construction de deux salles de sport et la rénovation du gymnase Rigaudeau d'ici à l'année 2025.