EN IMAGES - Le Team 100% Sarthois So 24 défile avec sa voiture au Mans, 10 jours avant le départ des 24h

Alors que la traditionnelle parade est annulée cette année à cause du Covid, les Manceaux ont malgré tout pu admirer l'une des 62 voitures qui sera alignée dans 10 jours lors des 24h du Mans. Et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la LMP2 du Team 100% Sarthois So 24.

Elle est fin prête à affronter la course-reine de l'endurance. Mais avant cela, l'Orica 07-Gibson du Team So 24 se devait de saluer son public, elle qui pourra évoluer à domicile dans 10 jours pendant les 24h du Mans. Ce mercredi soir, le bolide a donc pu défiler dans les rues du centre-ville du Mans avant de s'exposer sur la place de la République. Un véritable privilège puisque cette année, la traditionnelle parade est annulée à cause du Covid.

L'occasion ne pouvait pas être manquée pour le trio de pilotes 100% Sarthois, une première dans l'histoire des 24. Ainsi, Vincent Capillaire et les frères Arnold et Maxime Robin ont donc pu profiter du public et signer des autographes. "On est chez nous, donc c'est vraiment sympa", confie le premier d'entre-eux, aligné pour la 8ème fois au départ.

Les 3 pilotes Sarthois engagés cette année pour le Team So 24. Vincent Capillaire (à gauche), Maxime Robin (au milieu) et Arnold Robin (à droite). © Radio France - Arthur Blanc

Dans le public, c'est le bonheur, même si forcément, la voiture est passée vite. "C'était rapide mais intense", sourit Agathe. "Quand on veut prendre des photos, c'est compliqué", poursuit Samuel. Mais l'essentiel est assuré, tout le monde a pu vivre ce moment, l'esprit de la parade est même sauf. "Même s'il n'y a pas tous les pilotes et que c'est en petit comité, ça fait plaisir de voir cette voiture dans nos rues", confie Mathis, jeune pilote qui se verrait bien à bord un jour.

Cerise sur le gâteau : une réplique de l'Alpine qui jouera la victoire cette année était exposée Place de la République. © Radio France - Arthur Blanc

Et pour compléter la fête, une réplique de l'Alpine, Hypercar française qui jouera la victoire cette année, était exposée aux côtés de la LOP2 Sarthoise. "Mon père a travaillé pour Renault (le propriétaire du groupe Alpine), c'est donc un vrai bonheur", commente Samuel, qui a même le privilège d'accéder au parc fermé pour approcher le bolide. D'ailleurs, certains dans le public pourront l'approcher en plein effort en assistant, depuis les gradins, à la course le week-end des 21 et 22 août.