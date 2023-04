EN IMAGES - Le Trott show contest fait le plein au skate-park le Frigo, à Montbéliard

Plus de cinquante compétiteurs étaient réunis, ce dimanche 23 avril, au skate-park de Montbéliard, le Frigo, pour le Trott Contest Show, une compétition de trottinette freestyle. Le but, réaliser le plus de figures possible sur les rampes. Un jury note ensuite la prestation.

Des riders de tous âges ont dévalé les rampes du Frigo. © Radio France - Corentin Debuire Il y avait du spectacle au Frigo ce dimanche. Une cinquantaine de riders étaient réunis dans le skate-park de Montbéliard, pour participer au Trott Contest Show, une compétition de trottinette en freestyle. Devant un public garni, des compétiteurs de tous âges ont enchaîné les figures sur les rampes devant un jury chargé de les noter. Au programme, saut à 360 ou 720 degrés, en arrière, en faisant tourner leur trottinette, ou en la passant au dessus de leur tête. Un compétiteur juste avant de s'élancer. © Radio France - Corentin Debuire Le niveau était très relevé, avec des participants venus de toute la région, et même d'Alsace et de Lyon. La trottinette a la cote en ce moment puisque deux-tiers des habitués du Frigo, sont des trotteurs, selon l'association gestionnaire, Freestyle Adrenaline Camp. Un participant en réception d'une figure. © Radio France - Corentin Debuire En attente du passage. © Radio France - Corentin Debuire Le Frigo est le seul skate-park couvert de la région. © Radio France - Corentin Debuire