EN IMAGES - Les championnats de France d'attelage à Saint-Lô

Les championnats de France d'attelage 2019 se déroulent du 11 au 13 octobre au pôle hippique de Saint Lô. Une série d'épreuve qui demande d'allier précision et vitesse.

Saint-Lô, France

Connaissez-vous l'attelage ? C'est une discipline équestre qui comprend un équipage avec un ou plusieurs chevaux attelés à une voiture. Les championnats qui ont lieu ce week-end à Saint-Lô se déroulent en trois manches : dressage, marathon et maniabilité.

Le marathon est l'épreuve la plus impressionnante et la plus prisée du public. "Au total, les équipages parcourent la distance de 8 000 mètres, détaille le président de Manche Attelage, Jean-Claude Lecomte. Tous les mille mètres, les équipages vont rencontrer un obstacle composé de portes qu'ils doivent prendre dans un ordre précis."

Dans cette épreuve, seul le résultat compte, c'est une question de force et de vitesse. Alors pour être le plus rapide, dans les jours et les heures qui précèdent, toutes les équipes ont le même rituel : elles arpentent chaque obstacle de long en large, c'est la reconnaissance.

Les chevaux ne participent pas, ils découvriront chaque obstacle pendant le marathon. La reconnaissance est donc une étape essentielle, explique Maéva Larue, une jeune concurrente venue de Picardie : "il est important de bien faire les trajectoires, plusieurs fois, pour bien savoir au centimètre près où on va passer."

L'un des obstacles les plus spectaculaires est peut-être le guet : les chevaux doivent passer dans 15 centimètres d'eau, et tous ne sont pas enthousiastes... Encore un exercice de vitesse et de précision, que les spectateurs pourront admirer ce samedi dès 9 heures. L'entrée est gratuite.