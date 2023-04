EN IMAGES - Les jeunes boxeurs lavallois attendent avec impatience le combat de Jordy Weiss

Ils s'échauffent la voix avant le combat de Jordy Weiss ce vendredi 28 avril. Plus de 3.000 spectateurs sont attendus à l'Espace Mayenne à Laval pour la première finale européenne du boxeur lavallois face à l'Espagnol Jon Miguez. El Gitano fêtera ses 30 ans le jour même du combat et pourra compter sur le soutien des licenciés de son club, le Stade Lavallois Boxe.

La salle d'entraînement du Stade Lavallois Boxe, là où Jordy Weiss a fait ses premières armes. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Un honneur d'être là"

Une bonne vingtaine d'apprentis boxeuses et boxeurs sont à l'entraînement ce mercredi soir au CMA, le Centre multi-activité de Laval et ont déjà la tête au combat déterminant de vendredi soir. Ahmed-Elbéchir, 16 ans, licencié au club depuis un an, sera porte-drapeau ce vendredi soir, "c'est un honneur d'être là et de participer à l'événement", sourit-il, "même si c'est minime, porter un drapeau c'est quelque chose". Il en alive déjà et de voir Jordy Weiss à un tel niveau, ça le fait tout simplement rêver, "bien sûr que Jordy c'est un modèle, un modèle à dépasser aussi et un objectif". Husein, lui, sera dans le public ce vendredi soir et il compte bien tout donner pour soutenir Jordy Weiss, "je suis sûr qu'on va beaucoup crier, on va avoir mal à la gorge c'est sûr", annonce le jeune boxeur.

À côté d'eux, Lily-Rose, 15 ans, elle aussi prend El Gitano comme modèle pour progresser. "C'est inspirant pour nous, je pense que tout le monde rêve d'avoir le niveau comme le sien", dit-elle.

Les jeunes boxeurs tapent dans le sac de frappes avant de s'échauffer la voix pour le combat de Jordy Weiss. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le futur Jordy Weiss est peut-être là dans la salle en train de s'entraîner. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les jeunes boxeurs en plein entraînement avant d'aller donner de la voix pour encourager leur champion ce vendredi. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Ils rêvent tous d'être au niveau de Jordy"

"Les jeunes sont tous derrière Jordy, ils ne font que de m'en parler", raconte Haïtem Braham, un des entraîneurs des jeunes au Stade Lavallois Boxe, "je pense que c'est un peu une idole pour beaucoup de petits boxeurs, ils rêvent tous d'être au niveau de Jordy et je leur souhaite qu'ils y arrivent". Le coach rappelle que le boxeur lavallois a commencé "comme eux à leur âge", il espère que ses petits protégés suivront le même chemin. En pensant au combat, Haïtem Braham sent que le stress monte, peut-être même tout autant que celui de Jordy Weiss, "quand ce sont des personnes de mon club comme ça, en général, je suis stressé", avoue-t-il, "j'ai envie qu'il gagne, c'est une fierté d'avoir quelqu'un dans son club qui est comme ça".

Réponse donc vendredi soir tard pour savoir si Jordy Weiss remportera le titre européen et se hissera au niveau de son propre idole, Jean-Claude Bouttier. Avant ça, première étape ce jeudi soir pour El Gitano : la pesée à 19 h au bar La Fabrique de Bonchamp-lès-Laval. Jordy Weiss appelle tous les Mayennais à venir y assister, c'est ouvert au public.