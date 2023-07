EN IMAGES - Paris 2024 : "Ça nous met en condition !", la Moselle célèbre "J-1 an" avant l'ouverture des JO

Jambes tendues puis fléchies, coordonnées avec les bras. Marina teste le rameur installé sur le stand de la fédération d'aviron. "Vous avez vu un peu comme je suis sportive", crie-t-elle. "Je m'entraine pour les JO !" Comme pour l'aviron, plusieurs autres clubs de Moselle ont installé leur équipement à la cité des loisirs d'Amnéville, mercredi 26 juillet, pour fêter "J-1 an" avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 . Des sportifs mosellans, pressentis pour une participation aux JO, ont aussi fait le déplacement.

Des activités pour découvrir les mouvements de l'aviron étaient proposées aux visiteurs. © Radio France - Bastien Munch

Patrice, venu avec son épouse de Metz, valide l'opération. "Il faut faire sortir les gens, leur faire découvrir ce que sont les Jeux olympiques", explique-t-il. "Certains ne s'y retrouvent pas avec le nombre de disciplines qu'il y a !" Le retraité messin reconnait qu'il faut mieux impliquer la population à ces Jeux. "Là c'est bien, ça met tout le monde en condition. Après, les gens vont repartir en se disant que dans un an, il ne faudra pas oublier de regarder la télé ou d'écouter France Bleu."

Une fan zone de 8 heures à 23 heures

"On les attend tellement, ces JO !", reconnait Marina, tout juste sortie de sa séance de rameur. "C'est chez nous, donc on est vraiment trop fiers." L'habitante de Rurange-lès-Thionville a ramené Maël, son fils de cinq ans, pour lui faire découvrir les disciplines olympiques. "J'ai fait de l'escalade, du ping-pong et du tennis", raconte-t-il. "Moi je ne regarde que le football à la télé", enchaine sa maman. "Donc je trouve ça bien de voir autre chose : du saut en hauteur, en longueur..."

Un décompte a été mis en place pour faire monter le suspens jusqu'aux JO. © Radio France - Bastien Munch

La cité des loisirs d'Amnéville n'a pas été choisie par hasard pour cette fête un an avant le début des Jeux olympiques. C'est ici, dans la "capitale olympique" de la Moselle, que la principale fan zone du département sera installée pendant toute la durée des épreuves. "Il y aura des animations dès la rentrée", explique Patrick Weiten, président du conseil départemental. "Quand les délégations arriveront, nous les emmènerons ici. Et pendant les Jeux, le site sera ouvert de 8 heures à 23 heures tous les jours, avec grand écran pour suivre les épreuves."

Des licenciés du club de lutte de Sarreguemines ont appris aux plus jeunes des prises pour battre leur adversaire. © Radio France - Bastien Munch

Les enfants ont pu tester des rampes de skateboard, une discipline olympique qui sera représentée à Paris. © Radio France - Bastien Munch

Une rampe de skateboard a été installée juste devant le Kinepolis. © Radio France - Bastien Munch