Paris 2024 : les jeux olympiques et paralympiques s'invitent au festival de Loire à Orléans

C'était les Jeux olympiques et paralympiques avant l'heure à Orléans. Les trois drapeaux de Paris 2024 (Paris 2024, Jeux olympiques et Jeux paralympiques) ont été déroulés place du Châtelet, en plein festival de Loire, puis ont ensuite défilé sous les yeux des festivaliers à bord d'un bateau de mariniers, le Kairos. La ville d'Orléans est une étape, sur une trentaine de communes où seront dévoilés les drapeaux des Jeux qui commenceront dans trois ans en France.

Rendre Paris 2024 accessible à tous

"C'est du jamais vu, normalement les drapeaux restent dans la ville hôte et on les ressort au moment des Jeux", explique Raphaël Leclerc, responsable du label Terres de Jeux 2024, un label qu'ont reçu Orléans et plusieurs communes de la métropole. Ce projet permet aux collectivités labellisées d'accueillir des délégations, permettre aux populations qui le souhaitent de porter la flamme, être volontaires tout au long des Jeux olympiques et paralympiques. Sur toutes les communes, Orléans a été choisie "en raison de sa politique sportive et son engagement dans les Jeux", raconte Thomas Renault, adjoint au sport.

Raphaël Leclerc, responsable du label Terres de Jeux 2024, Romain Lachance, directeur de l'engagement pour Paris 2024, et Thomas Renault, adjoint au sport. © Radio France - Cécile Da Costa

"Symboliquement on est présents pour marquer le début de l'olympiade et dire que c'est une ville qui va jouer la carte des jeux pendant trois ans", poursuit Raphaël Leclerc. "Il y a cette envie que les Jeux soient ceux de tous, tout le monde peut en être acteur."

"Le drapeau de Paris 2024 c'est un symbole fort", ajoute Romain Lachance, directeur de l'engagement de Paris 2024. "On a une quarantaine de dates en tout, et on va le faire durer jusqu'en 2024, cette tournée n'aura de fin qu'à la fin des jeux olympiques et paralympiques." Sur toutes les communes, Orléans a été choisi "en raison de sa politique sportive et son engagement dans les Jeux", raconte Thomas Renault, adjoint au sport.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une initiative pour renforcer la proximité avec le public, salué par les trois athlètes olympique et paralympiques loirétains présents pour l'événement.

Ça permet de sentir l'effervescence et le soutien du public. C'est vraiment un moment exceptionnel et on sent que les gens sont derrière nous et ça nous donne envie de les faire rêver encore plus - Lucas Mazur, médaillé d'or et d'argent en parabadminton à Tokyo.

Il y a un côté symbolique avec un drapeau, ils sont imposants, on y voit les anneaux des JO. Les gens sont vraiment à fond sur Paris 2024, ils nous en parlent tout de suite alors qu'on vient de rentrer - Cécilia Berder, médaillée d'argent en sabre par équipe à Tokyo.

Sans le public en fait on est rien. Sans sponsors, sans partenaires, sans famille, la médaille elle n'a aucune signification - Rémy Boullé, médaillé de bronze en paracanoë à Tokyo.

Sous les applaudissements et les encouragements, les sportifs ont fait un aller-retour en bateau, avec le drapeau des Jeux de Paris 2024 à bord. © Radio France - Cécile Da Costa

A bord du Kairos avec les athlètes, Marc Gaudet, président du département et François Bonneau, président de la région. © Radio France - Cécile Da Costa

L'événement a aussi ravi les Orléanais, qui se sont attroupés autour du stand de la Ville d'Orléans, le temps d'échanger un mot, de faire une photo ou d'avoir un autographe. Le drapeau de Paris 2024 est ensuite monté à bord du Kairos, un bateau de marinier, et a fait un aller-retour devant les quais d'Orléans, sous les applaudissements des festivaliers.

Le but de l'événement était aussi de permettre aux athlètes d'aller à la rencontre du public. Certains comme Pierre repartent avec leur lot d'autographes en poche, et le sourire aux lèvres. © Radio France - Cécile Da Costa