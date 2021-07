EN IMAGES - Peugeot dévoile sa nouvelle 9x8 Hypercar pour le championnat du monde d'endurance 2022

Les fans attendaient ça depuis l'annonce du retour de Peugeot dans le jeu de l'endurance, en novembre 2019. Le constructeur français vient de dévoiler sa nouvelle Hypercar 9x8 qui participera au championnat du monde dès 2022, et aux 24 Heures du Mans dès 2023. Et l'on peut dire que la marque au lion, trois fois sacrée au Mans, frappe fort avec une voiture au design innovant, marqué notamment par l'absence d'aileron arrière.

Longue de cinq mètres, sur deux mètres de largeur, la voiture innove principalement par des lignes et un aérodynamisme de nouvelle génération, permettant justement d'abandonner l'aileron arrière. Inspiré des ses glorieuses aînées 905 (victoire en 1992 et 1993) et 908 (victoire en 2009), cette voiture apparaît également au premier coup d'œil ou presque comme une Peugeot. Ce que souhaitait précisément la marque afin de développer une imagerie fort à travers ce projet.

"Nous avons pleinement profité du nouveau règlement du WEC sur l'Hypercar pour marquer un changement de génération et qu'on la reconnaisse de très loin comme une voiture atypique et une voiture Peugeot. Nous avons donc intégré beaucoup de code communs avec les voitures de série dans les volumes, les formes, les signatures lumineuse ou encore le blason très visible", explique Michaël Trouvé, responsable du projet WEC chez Peugeot Design. On notera par exemple les phares avant et arrière en forme de coups de griffe.

L'absence d'aileron arrière tranche avec le design habituelle des voitures de course - Peugeot Sport

Construite autour d'un moteur hybride V6 bi-turbo et d'un moteur électrique dont la puissance combinée atteint les 680 chevaux, la nouvelle 9x8 fera son entrée en compétition en 2022. Elle roulera pour la première fois au Mans en 2023. Pour le moment, le programme endurance court jusqu'en 2025 chez Peugeot Sport.