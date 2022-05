EN IMAGES - Plusieurs centaines d'athlètes et de spectateurs réunis au Stade Manuela Montebrun à Laval

Plusieurs centaines d'athlètes et de spectateurs étaient rassemblés ce dimanche au Stade Manuela Montebrun à Laval pour la première journée des Interclubs, une compétition entre différents clubs de la région. L'Entente Athlétique Nord-Mayenne (EANM) finit en tête avec 45 256 points.

L'ambiance était festive ce dimanche 8 mai au Stade Manuela Montebrun à Laval : plusieurs centaines d'athlètes de la région se sont réunis pour la première journée des Interclubs, une compétition entre différents clubs d'athlétisme. Parmi les têtes d'affiche de cette journée, Sounkamba Sylla, licenciée à Laval Agglo Athlé 53 et sélectionnée l'été dernier aux Jeux Olympiques de Tokyo, tout comme Amandine Brossier, spécialiste du 400 m et licenciée au SCO d'Angers. Trois clubs mayennais participaient ce dimanche 8 mai à cette première journée d'Interclubs. L'Entente Athlétique Nord-Mayenne finit sur la première marche du podium avec 45 256 points, devant le club d'athlétisme de Saint-Barthélemy d’Angers (41 506 points) et Laval Agglo Athlé 53 (38 779 points). L'Upac de Château-Gontier finit à la sixième place avec 36 658 points.

Sounkamba Sylla a terminé 2è de sa série de 200m, derrière Amandine Brossier en 23"9. © Radio France

Un record sur 200m pour la Lavalloise Sounkamba Sylla

Les centaines de spectateurs réunis au stade Manuela Montebrun ont pu admirer une compétition de haut niveau, avec notamment une série de 200m dans laquelle couraient Sounkamba Sylla et Amandine Brossier, toutes les deux sélectionnées aux JO de Tokyo. La Lavalloise Sounkamba Sylla a même battu son record sur la distance, avec un chronomètre de 23''9.

Parmi les moments attendus ce dimanche 8 mai, il y avait également la participation de Laura Salin-Eyike, titrée en saut en hauteur aux derniers championnats de France seniors en salle. L'athlète de l'Entente Athlétique Nord-Mayenne a tenté de passé la barre d'1m86 sous les applaudissements du public, mais elle se contente finalement d'une barre à 1m80.

La championne olympique, Manuela Montebrun, qui a d'ailleurs donné son nom au stade de l'Aubépin à Laval, était présente également : l'ancienne lanceuse de marteau a participé au lancer de poids ce dimanche avec un jet à 9m38.

Ambiance festive ce dimanche 8 mai lors de la première journée des Interclubs au stade Manuela Montebrun à Laval. © Radio France

L'ensemble des clubs d'athlétisme de la région se réuniront pour le second tour des Interclubs, le week-end des 21 et 22 mai.