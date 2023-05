EN IMAGES. "Quelle ambiance" : le concours de l'homme et de la femme les plus forts du Morvan a fait le plein

L'épreuve des cylindres : porter sur une distance de 20 mètres 3 fûts métalliques soudés ensemble, le plus rapidement possible

De la sueur, du soleil et des muscles ! Bienvenue au concours de l'homme et de la femme les plus forts du Morvan ! Depuis plus d'une vingtaine d'années, le club de foot d'Etang-sur-Arroux, en Saône-et-Loire, organise l'événement. Cette année, le concours protéiné avait lieu dimanche 28 mai, au stade municipal de la commune, sous un soleil de plomb.

La première épreuve : la marche du fermier ! © Radio France - Antoine Comte

Du côté des garçons, se sont 21 courageux qui ont participé à la 24e édition de l'événement. Chez les femmes, six challengeuses qui se disputaient le titre de "femme la plus forte du Morvan", pour la sixième fois. À quelle sauce allaient-ils tous être mangé ? Une sauce plutôt... relevée.

Au menu, des épreuves "de force", nécessitant une forme physique d'enfer et une endurance sans limites, aux noms tapageurs. Pour n'en citer que quelques unes, prenez "la marche du fermier". Le but : effectuer la plus longue distance possible avec un poids de 30 kg ou 50 kg dans chaque main. Ou encore, le bien-nommé "Medley" : porter un joug de 150 gg sur 10 mètres puis tirer un tracteur de 1 500 kg sur la même distance.

La concentration est de mise ! © Radio France - Antoine Comte

Le tout sous un soleil de plomb, et le regard de 2 000 visiteurs, amis et curieux. Car oui, le concours " de l'homme et de la femme les plus forts du Morvan", c'est aussi une ambiance bon enfant et un folklore, caractérisée par l'équipe d'une cinquantaine de bénévoles sur le pont pour l'occasion.

Le concours sportif lui, reste très chaleureux, avec des candidats qui s'encouragent sans cesse.

Samuel, président du club de football d'Etang-sur-Arroux, est à l'animation © Radio France - Antoine Comte

Au final, après plus de cinq heures d'efforts, la "femme la plus forte du Morvan", c'est Marine Servant, venue de Simard, en Saône-et-Loire.

Chez les hommes, le héros du jour est Alexandre Fraysse, venu de Beaune. Et il prévient d'emblée, "ce titre, je le défendrai l'an prochain". Le rendez-vous est pris.

2e épreuve, "les cylindres" © Radio France - Antoine Comte

C'est la course ! © Radio France - Antoine Comte

Un public venu en nombre : plus de 2 000 personnes © Radio France - Antoine Comte

Le tracteur attend son tour © Radio France - Antoine Comte

L'équipe "grillade", pour nourrir les sportifs et les spectateurs. © Radio France - Antoine Comte