- EN IMAGES - Revivez la 45e édition du Saint-Pol - Morlaix

Ce dimanche, la 45e édition du Saint-Pol - Morlaix a tenu toutes ses promesses. Plus de 7000 personnes ont pris part aux différentes courses. Retour en images.

Si les meilleurs ont bouclé le 10 km en 28 minutes, et le semi-marathon en 1h04, on retient surtout l'ambiance et la bonne humeur dans les rues de Morlaix à l'arrivée. 4000 coureurs ont participé au 10km, 2500 ont fait le semi-marathon.

Le Kenyan Paul Melly a remporté le 10 km. © Radio France - Julien Balidas

Thibaut Le Cras, le Morlaisien, a couru à domicile ce dimanche. © Radio France - Julien Balidas

Loulou Floch (au centre), légende du foot breton, présent sur la ligne d'arrivée. © Radio France - Julien Balidas

Johnny Depp à Morlaix ? © Radio France - Julien Balidas

La fatigue à l'arrivée. © Radio France - Julien Balidas

Joli canard. © Radio France - Julien Balidas

Moins de 55 minutes pour notre journaliste Régis Hervé. Chapeau ! © Radio France - Julien Balidas