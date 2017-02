EN IMAGES : revivez la deuxième édition du All Star Perche de Clermont-Ferrand

Pour la deuxième année consécutive, Renaud Lavillenie organisait ce dimanche le All Star Perche à Clermont-Ferrand. Le Canadien Schawnacy Barber s'est imposé chez les hommes à 5,78 m, l'Américaine Sandi Moris chez les femmes à 4,71 m. Retour en images sur cette journée de spectacle sportif.

Plus de 4.000 spectateurs, 19 perchistes dont sept déjà champions olympiques ou champions du monde, le deuxième All Star Perche a réussi son pari ce week-end à Clermont-Ferrand. Organisé par le champion clermontois Renaud Lavillenie, l'événement dédié à la perche a attiré un public nombreux venu pour voir les champions ce dimanche mais aussi découvrir ce sport tout au long du week-end.

Le canadien Schawnacy Barber vainqueur

Ce dimanche c'était le concours avec les plus grands athlètes qui se sont affrontés sur les sautoirs et sous les cris et les applaudissements nourris du public survolté. Chez les femmes, l'américaine Sandi Moris s'est imposée avec une barre à 4,71 m. Chez les hommes, c'est le Canadien Schawnacy Barber qui l'emporte avec une barre à 5,78 m, sur le podium derrière lui, Piotr Lisek et le champion olympique brésilien Thiago Braz. Lavillenie s'est lui arrêté à 5,71 m et à la 6e place, mais il est satisfait, cette 2e édition du All Star Perche est pour lui une double réussite, sur le plan personnel grâce à la ferveur du public qui l'a porté ce dimanche, tout comme sur le plan sportif.

Fin de concours également pour @vaultbarber et @ThiagoBrazPV qui s'arrêtent sur une barre à 5,88 m pour ce #allstarperche #polevault pic.twitter.com/UrFSVMYpyG — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) February 5, 2017

C'est fini pour @airlavillenie qui échoue à 5,78 m au #allstarperche le champion remercie le public venu nombreux ce dimanche #polevault pic.twitter.com/HDgYN7N22t — France Bleu Auvergne (@FBAuvergne) February 5, 2017

Renaud Lavillenie s'apprête à sauter à 5,71 m © Radio France - Géraldine Marcon

Renaud Lavillenie est à domicile pour cet événement qu'il organise. © Radio France - Géraldine Marcon

Les meilleurs perchistes étaient en Auvergne ce dimanche. © Radio France - Géraldine Marcon

Le public était au rendez-vous ce dimanche à la maison des sports. © Radio France - Géraldine Marcon

Le 3e essai réussi de Renaud Lavillenie à 5,71 m. © Radio France - Géraldine Marcon

Schawnacy Barber passe la barre des 5,71 m © Radio France - Géraldine Marcon