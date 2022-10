EN IMAGES - Marseille-Cassis 2022 : succès populaire et victoire d'un coureur français

Engouement maximum pour la course à pied Marseille-Cassis ! L'édition 2022 a fait le plein côté participants avec 20 000 coureurs au départ du parcours ce dimanche 30 octobre, depuis le boulevard Michelet à Marseille, jusque sur les hauteurs de Cassis, au pied des vignes de Provence.

La victoire pour un Français !

Véritable fête populaire, encadrée par 800 bénévoles, la course est remportée par un Français ! Sidi-Hassan Chahdi a bouclé les 20 kilomètres en un peu plus d'une heure : 1'00"40.

Un temps canon dans des conditions idéales ce dimanche 30 octobre, avec un beau soleil et une température clémente tout au long des 20 kilomètres entre Marseille et Cassis.

Après une édition 2020 annulée à cause du Covid, la course de l'an dernier avait réuni 16 000 coureurs. Total largement dépassé pour l'édition 2022 : "on retrouve une vie normale" se félicite sur France Bleu Provence Claude Ravel, président du club de la SCO Sainte-Marguerite, co-organisateur de l'évènement avec la Ville de Cassis. "Cette course est le résultat d'un an de travail, nous pouvons être fiers", se félicite Danielle Milon la maire de Cassis.

La course Marseille-Cassis en images

Le passage des coureurs devant l'Obélisque de Mazargues pour lancer le Marseille-Cassis 2022 © Radio France - Jérôme Pivette