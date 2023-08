EN IMAGES - Une nouvelle salle d'escalade ouvre ses portes à Chenôve

Pour les fans de grimpe, une toute nouvelle salle d'escalade a ouvert ses portes à Chenôve ! Elle s'appelle "Vertical'Art" . Un bâtiment de 1600 mètres carrés avec 150 parcours d'escalade différents. Une salle destinée à la fois aux professionnels et aux débutants. Elle a été officiellement inaugurée ce samedi 26 août 2023, mais est ouverte depuis le 9 août. Et on peut parler d'un début en fanfare, puisqu'en trois semaines, la salle a déjà vendu 300 abonnements pour l'année. De nombreux clients sont donc déjà au rendez-vous pour pratiquer cette discipline qui a de plus en plus la côte.

ⓘ Publicité

1600 mètres carrés pour tous les goûts

loading

La salle d'escalade est la première en 100% blocs en Côte-d’Or. Ce qui signifie que tous les parcours sont accessibles sans baudrier et sans corde. Les parcours justement, ils ont au nombre de 150 répartis en niveaux de difficultés variables. Les couleurs des prises permettent de se repérer, les plus simples sont en rose, jusqu'au plus compliqués en violet. Les blocs s'élèvent, eux, jusqu'à 4,50 mètres de hauteur.

La salle est adaptée à tous les niveaux, et à tous les âges. © Radio France - Dimitri Morgado

Au-delà de cet espace destiné aux adultes et aux grands enfants, il existe aussi un espace pour les plus petits. Dès quatre ans, les plus aventuriers peuvent grimper presque comme leurs ainés. Pour que ce soit encore plus ludique, en plus des murs, les jeunes peuvent aussi s'attaquer à un pont de singe et à un toboggan.

L'espace enfant est accessible dès quatre ans. © Radio France - Dimitri Morgado

Au-delà de ces deux espaces, la salle dispose aussi d'une zone d'entraînement, d'une salle de musculation, d'un espace de restauration et prochainement d'un sauna. L'endroit est adapté à la fois aux experts et aux débutants. Des cours sont même proposés pour celles et ceux qui voudraient s'y mettre ou se perfectionner. Cette salle suréquipée a demandé un investissement important pour les cinq gérants de 1,5 million d'euros.

Des clients déjà conquis

loading

Trois semaines après son ouverture au public, le lieu a déjà trouvé sa clientèle. Certains viennent pour se détendre et s'amuser, d'autres pour s'entraîner plus sérieusement. Yseult fait de l'escalade depuis une dizaine d'années et elle y trouve son compte. "C'est vachement bien. Les murs sont bien, les ouvertures sont très adaptées pour ma taille, parce que pour 1m64, il y a des mouvements des fois qui sont compliqués, décrit-elle. Mais non, c'est très adapté. Ça fait un endroit de plus où pouvoir grimper et c'est agréable."

Un espace d'entraînement est accessible pour se perfectionner. © Radio France - Dimitri Morgado

Pour Laure, cet endroit est aussi une réussite et elle ne s'étonne pas de voir la salle remplie. "C'est pas mal, c'est ouvert, c'est grand, c'est propre, c'est beau, et surtout, c'est très aéré, constate-t-elle. On se sent bien. Moi, j'ai deux enfants en bas âge. La partie pour les enfants est assez pratique. Le toboggan, là, c'est génial, enfin voilà, c'est ludique quoi !"

L'escalade, de plus en plus populaire

loading

Ce projet de salle d'escalade à Chenôve est né il y a plus de trois ans. Une idée qui ne sort pas de nulle part. L'escalade a le vent en poupe ces dernières années en France. Charles Loury, l'un des gérants l'a bien remarqué. "Il faut savoir que l'escalade est olympique depuis les JO de Tokyo en 2016, rappelle-t-il. C'est une discipline en plein essor. Il y a des salles d'escalade qui ouvrent un petit peu partout dans les grandes villes. À Dijon, il y avait deux salles d'escalade et il y avait encore un manque, en tout cas de la place pour en faire une troisième."

Si l'escalade ne vous suffit pas, un espace musculation est disponible à l'étage. © Radio France - Dimitri Morgado

Ces lieux d'escalade pour le grand public sont aussi devenus au fil du temps des endroits de convivialité qui ont su attirer les novices. "Les salles d'escalade maintenant sont vraiment faites pour créer du lien, pour être ensemble, pour grimper mais pas que, explique Charles Loury. Je pense qu'avant, c'était un sport considéré comme extrême. Mais avec les salles qui s'ouvrent, on se rend compte que c'est un sport qui est accessible à tous et qui est hyper ludique. C'est-à-dire qu'on peut venir avec des potes et grimper. Venir faire une séance d'escalade, c'est fun !"

Les infos pratiques

La salle "Vertical'Art" se situe au 17 rue Nicolas Cugnot à Chenôve. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 11 heures à 23 heures, le week-end et les jours féries de 9 heures à 21 heures. Côté prix, une entrée seule vous coûtera 16 euros, et l'abonnement à l'année avec accès en illimité à toutes les salles du réseau est au prix de 550 euros en plein tarif. D'autres offres sont disponibles sur le site internet de la marque .