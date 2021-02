En Mayenne, on pose une RTT pour regarder la finale du Super Bowl !

C'est tout simplement le match le plus regardé au monde. Ce dimanche soir à minuit et demi, heure française, c'est la finale du Super Bowl aux États-Unis. La rencontre oppose les deux meilleures équipes de football américain du pays : les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay. Plus de 100 millions de téléspectateurs devraient suivre l’événement dans le monde entier.

En Mayenne, Baptiste Legrand le "quaterback" du club des Stallions de Laval (les étalons en français) sera devant la télé, paré pour une nuit blanche et bien entouré. "On va regarder ça cher moi avec mon père, qui est le président du club. Et on va aussi inviter les gars de l'équipe que ça intéresse. La finale du Super Bowl ? Il n'y a pas d'autre match de la sorte" s'enthousiasme le Lavallois de 23 ans.

Une finale dure au moins quatre heures, entrecoupée de dizaines de spots publicitaires. "30 secondes de pub coûtent 5,5 millions de dollars aux annonceurs" explique Baptiste Legrand. Un Américain va ingurgiter plus de 2.000 calories devant le match également, et notamment avec les chicken wings, les aiguillettes de poulet. Une démesure qui amuse le Lavallois. "J'adore le spectacle qu'il y a autour du match aussi". Et cette année c'est The Week-End qui se produira en concert à la mi-temps du Super Bowl. Baptiste Legrand regardera le match attentivement et a même pris sa journée de lundi, pour pouvoir récupérer !

En Mayenne, le club des Stallions de Laval existe depuis 2008. Les joueurs s'entraînent à côté du Stade Francis Le Basser.