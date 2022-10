En moto, le Beaunois Julien Ballais devient champion de France Roadster Cup

Le champion de France de la Roadster Cup 2022 est Beaunois, et il s'appelle Julien Ballais ! Le Roadster Cup, c'est un championnat de moto sur circuit, avec de jolies pointes de 200 à 300 km/h, tout de même. Un sport qui n'est pas sans risque. Et Julien Ballais en a fait les frais.

Julien Ballais est fier de ce titre de champion de France qu'il a bien mérité. Copier

Une blessure qui aurait pu tout arrêter

Julien Ballais a eu quelques mésaventures pendant la saison, qui aurait pu tout stopper net. "C'était loin d'être acquis. Il y a quatre mois de ça, j'ai dû me faire opérer en urgence, raconte le champion. Par opération, j'entends deux choses. Celles de la machine, on a eu des soucis mécaniques et l'opération chirurgicale organique, donc sur mon corps. J'avais un gros problème à l'avant-bras. Je me suis fait opérer le mercredi 15 juin." Deux jours après, le Beaunois était déjà de retour sur les circuits. En l'occurrence en Espagne, pour la deuxième manche du championnat.

"Le seul but, c'était pas de gagner ou quoi, on n'y pensait plus du tout à ce moment-là, c'était de terminer, de passer une arrivée en relevant ce challenge, se rappelle Julien. On est reparti d'Espagne avec une victoire, donc c'était incroyable !" L'unique pari du jeune homme, c'était de se battre jusqu'au bout. "Même si ça échouait, j'aurais eu aucun regret, parce que je me suis battu jusqu'au bout, explique-t-il. Au final, aujourd'hui, on est champion de France. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut y aller à fond, c'est ce que je me contente de faire, et jusqu'à aujourd'hui, ça marche." Prochaine grosse échéance pour Julien Ballais, les championnats du monde ! Cela commence dès le 15 avril 2023 au Mans, avec les "24 Heures Motos".