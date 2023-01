EN PHOTOS - Rencontre avec l'écurie ornaise Duvaldestin, bien placée pour le Prix d'Amérique fin janvier

Théo, Thierry et Clément Duvaldestin, le père et les deux fils, qui participent au Prix d'Amérique dimanche 29 janvier 2023.

C'est dans la fraicheur et le vent qui souffle sur le paddock, de leur domaine à la Ferté-Frênel (Orne), que l'on retrouve Clément et Thierry Duvaldestin en pleine préparation du Prix d'Amérique. La course a lieu le 29 janvier 2023 et le père et le fils aîné sont en train de faire trotter Idao de Tillard, le cheval que Clément pilotera.

Pas question de le brusquer, il faut simplement maintenir le cheval en forme avec quelques petits tours, avant de retourner dans le box. À trois semaines de ce qui est la course la plus prestigieuse en trot attelé, Clément ne ressent pas de pression particulière : "Je n'ai jamais trop eu la pression même si j'ai l'envie de bien faire, c'est une course à part mais on va rester serein et concentré pour faire du mieux qu'on peut."

C'est la première participation de Clément Duvaldestin au Prix d'Amérique, et il tiendra les rênes du cheval Idao de Tillard, âgé de 5 ans. © Radio France - Theo Boscher

Un cheval "hors du commun"

C'est la première fois qu'il va participer à cette course, à 24 ans et sur le cheval annoncé parmi les favoris. Clément travaille avec Idao de Tillard depuis plus de deux ans. "C'est comme un mariage entre nous, explique-t-il. Il faut être deux et je cours avant tout pour mon cheval car j'ai beaucoup de respect pour lui donc l'aspect sportif passe après le cheval."

Clément Duvaldestin pilote Idao de Tillard, cheval déjà annoncé comme favori du Prix d'Amérique 2023. © Radio France - Theo Boscher

Idao est très rapide, très puissant aussi. Il est l'un des plus prometteurs de sa génération et il a impressionné le public lors des qualifications. Le Prix d'Amérique reste "une course qui est très très dure, tous les entraîneurs ont préparé leurs chevaux pour cet objectif, ce qui relève encore plus le niveau", ajoute Clément, même s'il insiste sur le fait que son cheval est "assez hors du commun".

Deux frères l'un face à l'autre

Parmi les 17 autres participants sur la ligne de départ, Clément sera aux côtés de son frère cadet, Théo. Lui a terminé 3e du Prix d'Amérique en 2022 avec son cheval Flamme du Goutier . Le tandem sera de nouveau en lice pour l'édition 2023 avec pour objectif de faire au moins aussi bien que l'année dernière.

Séance d'entrainement pour Thierry et Clément Duvaldestin dans leur domaine de la Ferté-Frênel dans l'Orne, avant le Prix d'Amérique fin janvier. © Radio France - Theo Boscher

Deux frères sur une même course, aussi pleine d'enjeux, on pourrait penser qu'un esprit de compétition. Mais les deux l'assurent, ce n'est pas le cas. "C'est le même esprit car on travaille ensemble, ses bons résultats font les bons résultats de l'écurie et pareil pour moi, temporise Théo. On ne court pas contre, chacun fait sa course, il n'y a pas de tactique entre nous."

Après le père, le fils ?

Il y en a un que cette affiche ravit, c'est le père, Thierry. Lui-même vainqueur du Prix d'Amérique à deux reprises, en 2011 et en 2012 en tant qu'entraineur du "crack" Ready Cash, qui a marqué les esprits. "J'ai l'impression du devoir accompli", sourit-il.

Thierry Duvaldestin a déjà remporté deux fois le Prix d'Amérique en tant qu'entraineur en 2011 et en 2012. © Radio France - Theo Boscher

Les deux jeunes hommes ont l'air confiant, se sentent portés par l'histoire de l'écurie familiale aux plus de 3 000 victoires et par leur entraînement. Mais Thierry Duvaldestin reste plus réaliste : "Il ne faut pas s'enflammer, nuance-t-il. Clément et Théo ne drivent pas très souvent à Vincennes contrairement aux pilotes qui y sont 4 à 5 fois par jour, ils ont davantage les réflexes donc ça va être corsé."

Ils ont en tout cas une occasion de faire rentrer le nom de Duvaldestin un peu plus dans la légende du Prix d'Amérique, face à des dizaines de milliers de spectateurs fin janvier.