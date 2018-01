New York, Paris ou Londres ont déjà leur marathon. Pourquoi les rouennais n’auraient-ils pas aussi leur parcours de 42 km 195 ? Le premier « Seine Marathon 76 » devrait donc se dérouler le week-end des samedi 15 et dimanche 16 septembre, afin de coïncider chaque année avec les journées du Patrimoine. L’événement organisé par le Département, la ville et le club omnisports ASPTT intègrera les « 10 kilomètres de Rouen », qui existe déjà, et un semi-marathon, qui n’avait plus lieu depuis 4 ans.

Un marathon semi-nocturne

Le départ et l’arrivée du marathon s’effectueront en bord de Seine à Rouen, tout près de l'hôtel du Département, où l'on prévoit aussi une pasta party. La course se déroulera en partie la nuit puisqu’elle débutera le samedi après-midi à 17h. Les coureurs devraient longer la Seine par la rive droite, en passant par Amfreville-la-Mi-Voie et Tourville la Rivière, puis la rive gauche par Oissel et la forêt du Rouvray. Dès le mois de février, les amateurs pourront s'inscrire en ligne sur le site internet www.seinemarathon76.fr.