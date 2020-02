En route vers les championnats d'Europe et du Monde d'EISSTOCK à partir de lundi en Allemagne

Les licenciés du club ESCO de Caumont-sur-Durance et leurs dirigeants

C'est un sport encore mal connu chez nous mais il ne va pas le rester longtemps ! La discipline prend ses sources en Allemagne. Elle mélange le bowling, le curling, le billard et... la pétanque. D'où ce nom de pétanque sur glace transformée en Eisstock (ou pierre sur glace) car ce sport-loisir vise à grandir pour atteindre les JO de Pékin en 2022.

Je pointe ou je tire ?

Comme à la pétanque, le jeu consiste à atteindre un palet ou un bouchon lancé à 25 mètres. Celui qui s'en rapproche le plus gagne le point. Ici, pas de boules mais une sorte de toupie de plus de 4 kilos ! Concentration, réflexion et bonne condition physique sont donc indispensables aux joueurs de Eisstock car les parties peuvent durer plusieurs heures !

Une partie des équipes de France (juniors et séniors) ont fait escale ce samedi après midi à Caumont-sur-Durance pour une démonstration entrainement avant leur départ pour les championnats d'Europe (- 16 ans et - 19 ans) et pour les championnats du monde (- de 23 ans) à partir de lundi à Regen en Allemagne, du 3 au 14 mars.

Le Eisstock c'est quoi exactement ? Le reportage de Daniel Morin Copier

Une boule de pétanque... un peu particulière © Radio France - Daniel Morin

Beaucoup de technique... © Radio France - Daniel Morin

Une belle détente... © Radio France - Daniel Morin