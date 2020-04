Pourquoi les 24 Heures du Mans débuteront à 14 h 30 en septembre

Pour sa 88e édition, la mythique course automobile des 24 Heures du Mans devait retrouver son horaire de départ historique, à 16 h. Mais suite à son report au mois de septembre à cause de l'épidémie de Coronavirus, le départ sera donné à un horaire inédit : 14 h 30.

C'est une des conséquences du report des 24 Heures du Mans au mois de septembre. Prévue à l'origine les 13 et 14 juin, la 88e édition de la mythique course automobile devait démarrer à 16 h. Et renouer ainsi avec une certaine tradition : des origines en 1923, jusqu'en 2005 (et à quelques exceptions près), c'est en effet à l'heure du goûter que les prototypes et les gentlemen drivers s'élançaient pour plusieurs centaines de tours sur les 13,626 km du circuit de la Sarthe. Depuis, l'organisateur, l'ACO (Automobile club de l'ouest), lançait généralement les hostilités à 15 h.

Finalement, il n'y aura pas de retour aux origines sur ce point-là. Repoussée aux 19 et 20 septembre à cause de l'épidémie de coronavirus, la course débutera à 14 h 30. Cet horaire inédit, "arrêté en collaboration avec nos partenaires, TV notamment, et nos concurrents", précise l'ACO, permettra tout seimplement de profiter davantage de la lumière du jour ! Entre mi-juin (coucher du soleil autour de 22 h) et mi-septembre (coucher du soleil autour de 20 h), nous perdons en effet deux heures de lumière du jour. Avancer le départ d'une heure et demie permettra donc de combler à peu près ce différentiel, afin de de profiter des premières heures de course et des podiums avec une bonne luminosité. Une question de "confort", précise-t-on du côté de l'organisation, aussi bien pour les "spectateurs que pour les équipes".

Après les départs à 14 h en 1969 pour cause d'élection présidentielle et à 17 h en 2006 à cause de la coupe du monde de football, le départ de l'édition 2020 sera à ranger dans la catégorie des "inédits"... A cause du coronavirus.