EN VIDÉO - Le public de l'Espace Mayenne encourage les grimpeurs aux Internationaux d'escalade

Pour la première fois en Mayenne, les meilleurs grimpeurs du monde se sont affrontés sur les trois disciplines du sport : le bloc, la difficulté et la vitesse.

Après la Coupe d'Europe de vitesse et de difficulté à l'automne dernier, l'Espace Mayenne à Laval a accueilli ce week-end des 22 et 23 octobre 2023 les Internationaux d'escalade. Des grimpeurs de 15 nationalités différentes se sont affrontés dans les trois disciplines du sport : le bloc, la difficulté et la vitesse.

Les grimpeurs de 15 nationalités ont participé aux Internationaux d'escalade tout le week-end. © Radio France - Selma Riche

1000 personnes sont venues chaque jour du week-end pour assister à la compétition. © Radio France - Selma Riche

En octobre 2023, l'Espace Mayenne accueillera le Tournoi de qualification olympique d'escalade, le ticket des grimpeurspour les Jeux Olympiques de Paris 2024 .