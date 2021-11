Enceinte, l'escrimeuse Cécilia Berder participe ce week-end à Orléans à sa dernière compétition avant un an

A 31 ans, l'escrimeuse Cécilia Berder, licenciée à Orléans, participe au Grand Prix de sabre jusqu'à samedi à Orléans. La médaillée olympique de Tokyo annonce qu'elle est enceinte de trois mois et arrêtera ensuite la compétition pendant presque un an.

Cécilia Berder est l'une des têtes d'affiche du Grand Prix de Sabre qui se déroule jusqu'à samedi soir à Orléans. La jeune femme de 31 ans, licenciée au Cercle d'escrime orléanais, entre en lice ce samedi dans ce qui sera sa dernière grande compétition avant presque un an. La native de Morlaix vient d'annoncer qu'elle est enceinte de trois mois et qu'elle va faire une pause, au moins jusqu'en septembre 2022.

Une coupure de quasiment un an

Cécilia Berder, qui a décroché cet été la médaille d'argent en sabre par équipes avec la France, aux Jeux olympiques de Tokyo, explique qu'après la compétition orléanaise, elle "arrête les Coupes du Monde pour la saison 2021/2022" et "espère reprendre à 100% en septembre 2022", avec en tête un objectif : Paris 2024.

Le Grand Prix de sabre au palais des sports d'Orléans, le 12 novembre 2021 © Radio France - Julien Frenoy

Concernant ses ambitions au Grand Prix de sabre d'Orléans, Cécilia Berder, veut "se faire plaisir avant tout, dans ce qui est la plus belle épreuve de la coupe du monde de l'année" : "ça va être très difficile, on est plus de 150 à vouloir atteindre les phases finales donc je sais que ça va être difficile dès les premiers matchs. Mais une chose est sûre, on aura le soutien du public, ça va donner une super énergie et ça, c'est chouette".