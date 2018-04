Tel-Aviv, Israël

Il était parti pour une médaille en or, et ce sera une nouvelle fois l'argent. Comme l'an dernier à Varsovie, Cyrille Maret doit se contenter de la deuxième place européenne en moins de 100 kilos. Il s'est incliné face au Belge Toma Nikiforov par ippon.

"Je me sentais vraiment bien aujourd'hui, en plus j'ai réussi à marquer sur la finale sur un adversaire qui m'avait posé pas mal de soucis ces derniers temps, analyse à chaud Cyrille Maret, et puis je pose la main j'entends mon coude qui craque, et il m'engage au sol pour me mettre son spécial, c'est une erreur de ma part, je suis vraiment déçu".

Son interview complète par jean-Pierre Blimo à retrouver ci-dessous :