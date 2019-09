Encore une année de succès pour le Forum des sports à Clermont-Ferrand

80 associations étaient présentes, place de Jaude, samedi après-midi, pour le 18e Forum des sports. L'occasion de sortir des sentiers battus du football et du rugby, et de découvrir d'autres sports moins connus.

Clermont-Ferrand, France

"Clermont ville sportive, Clermont 100% sport !", s'exclame, réjouie, Nicole Verlaguet, la présidente de l'Office municipal du sport. La formule n'est pas galvaudée, puisque des centaines de personnes se sont succédées sur les stands du Forum des sports, samedi, place de Jaude. L'idée, selon elle, c'est de permettre à tout le monde de trouver son sport, à son niveau. "Les gens viennent, et trouvent leur sport, encadrés par des coachs professionnels, ce qui leur permet de pratiquer en toute sécurité."

Les basketteurs vichyssois étaient en visite sur le forum. © Radio France - Léo Corcos

De la place pour tous et pour tout le monde

Avec 822 associations sportives répertoriées à Clermont-Ferrand, chacun peut y trouver son compte. "On a des clubs phares, comme le Clermont Foot, l'ASM, ou le HBCAM, mais on a aussi de petites associations, qui font un travail très important aussi. Il y a de la place, pour tous, pour toutes, et tout le monde peut participer à son niveau !", renchérit-elle. On voyait notamment plusieurs clubs de gymnastiques, mais certains s'adressaient plus spécifiquement aux seniors ; côté hockey et les Sangliers Arvernes, on espérait recruter les futurs espoirs du sport, âgés de 4 à 9 ans.

Démonstration d'arts martiaux au centre de la place de Jaude. © Radio France - Léo Corcos

Ça et là, il y avait des démonstrations d'arts martiaux, mais aussi de floorball (qui se rapproche du hockey), ou de touch rugby (du rugby sans plaquage). Le public a pu découvrir, ou redécouvrir, des pratiques sportives méconnues, mais pourtant bien présentes à l'échelle clermontoise. C'est le cas du football gaélique : ce sport mélange rugby, football, et handball. Clermont présente une équipe en D1 masculine, en D1 féminine, et joue régulièrement la Coupe d'Europe. Certains de ses joueurs sont même internationaux français !

Le football gaëlique est bien implanté à Clermont. © Radio France - Léo Corcos

"Si je fais ce sport, c'est pour l'aspect compétitif, mais aussi l'aspect copain, familial, très important" - Mickaël Bonnet, international clermontois de football gaëlique.

Même chose pour le hockey subaquatique. A première vue, c'est un sport qui peut prêter à sourire, mais c'est très sérieux. On y motive les gens avec l'idée de compétition, comme l'explique Karine, sa trésorière. "C'est très facile de faire des championnats de France, par rapport à d'autres sports où il y a tellement de licenciés qu'on peut pas mettre tout le monde."

Le hockey subaquatique, plus qu'un concept original. © Radio France - Léo Corcos

"On a ce confort de pouvoir faire faire aux jeunes un championnat de France au moins une fois dans l'année" - Karine, trésorière du club de hockey subaquatique de Clermont.

Il est aussi possible de s'immerger dans un sport 100% fun et loisir, basé sur le concept de jeu : l'escrime ludique, où les armes, en mousse, ressemblent aux sabres laser de Star Wars. "Mais il n'y a pas que Star Wars", explique Agathe, l'une des membres. "C'est une escrime tirée des jeux de rôle grandeur nature, science-fiction comme médiéval fantastique. On n'a pas de compétition : le but, c'est que ça reste du fun, du loisir."

Avec l'escrime ludique, vous pouvez mêler votre passion pour les jeux de rôle à la pratique de l'épée. © Radio France - Léo Corcos

Compétition, loisir, ou les deux, l'important, c'est surtout d'aimer pratiquer le sport que l'on a choisi !