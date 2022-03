Endurance : Alpine s’impose en ouverture du championnat du monde

Alpine en tête du championnat du monde d’endurance dans la catégorie Hypercar. Le classement, ce samedi, permet de mesurer la portée de l’exploit de l’écurie française. Un moment de pur bonheur pour Philippe Sinault, patron du team depuis neuf ans. “C’est donc une immense fierté de signer ici à Sebring la première victoire d’Alpine dans la catégorie reine depuis 1978. Modestement, mais efficacement, nous avons l’impression d’entrer dans la légende d’Alpine et du sport automobile français”. Les Bleus ont survolé les 1.000 Miles de Sebring (Etats-Unis) en signant pole-position, meilleur tour en course et passage en tête au drapeau à damier.

Victoire autoritaire devant Toyota

Alpine avait subi l’an dernier, pour sa première saison en Hypercar, une nette domination de Toyota. Six victoires en autant de courses pour l’écurie japonaise. L'écurie française avait certes signé le meilleur chrono des qualifications jeudi soir, mais sans certitude sur ses chances de victoire en course, souvenir d’une pole position non convertie en succès l’an dernier à Portimao. Pour cette première course 2022, Alpine a réussi d’entrée à faire le break sur la concurrence. “Le départ s’est bien passé, nous avons réussi à contrôler la Glickenhaus, deuxième sur la grille” souligne Matthieu Vaxivière, désigné starter pour la course. “Puis nous avons réalisé un excellent premier relais. Notre plan s’est parfaitement déroulé et nous avons pu creuser l’écart pour aborder sereinement la suite malgré les nombreux rebondissements” poursuit le jeune français. Parmi les rebondissements : l’énorme crash de la Toyota de José-Maria Lopez, qui a terminé sur le toit. Il restait une GR010 japonaise en embuscade mais Alpine a pu gérer sa consommation de carburant pour ne pas s’exposer à un ultime ravitaillement en fin de course. L’écurie française s’est imposée avec 37 secondes d’avance sur la Toyota #8.

L'A480 victorieuse devant la Toyota GR010. Une première dans le championnat du monde d'Endurance - DPPI

“C’est fantastique de lancer notre deuxième saison au sein de la catégorie reine par cette victoire” se réjouit Nicolas Lapierre, seul membre de l’équipe Alpine qui avait déjà connu la joie de la victoire du temps où il pilotait pour… Toyota ! "J'espère que ce n’est que la première fois que nous faisons retentir La Marseillaise sur le podium. Nous savons cependant que Sebring est atypique, donc nous devons désormais attendre de voir ce que Spa nous réserve” souligne le “capitaine” Lapierre, conscient que la saison sera longue et que d’autres circuits seront moins handicapants pour Toyota. Les champions du monde en titre ont semblé pénalisés, sur le tracé floridien, par la modification du règlement sur la plage d’utilisation du surplus de puissance du système hybride. Le déclenchement a été porté à 19O km/h contre 120 km/h l’an dernier. Le prochain circuit de Spa-Francorchamps offrira davantage de lignes droites et les Toyota seront donc plus compétitives. En Belgique, Alpine saura si elle peut espérer d’autres succès.