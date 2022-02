Enduropale 2022 : un parcours plus "difficile techniquement"

Le circuit de l’Enduropale du Touquet est enfin prêt ! Les premiers coureurs vont s’élancer dès cet après-midi pour la course vintage. Les équipes de la compétition motocycliste travaillent à pied d'œuvre depuis trois semaines sur un parcours un peu plus corsé que les précédents.

Ce n'était pas gagné mais ils l'ont fait. Les équipes techniques de l'Enduropale ont dû redoubler d'efforts à cause de la tempête. Le tracé du parcours a été retardé de deux jours à cause du passage d'Eunice.

Derniers coups de pelleteuse avant le départ à 15 heures ce vendredi de la course vintage. Ce week-end un grand soleil est annoncé. Jean-René Delcroix, directeur technique de l'Enduropale est donc rassuré. "On a eu un vent très fort sans pluie la semaine dernière. Le sable du parcours s'est donc beaucoup envolé. C'est ce qui a considérablement compliqué notre tâche", rapporte le directeur technique.

2500 pilotes pendant trois jours

1250 des 2500 pilotes sont attendus lors de la course de dimanche. Les coureurs doivent s'attendre à une édition qui demandera beaucoup de maîtrise, "on a prévu des difficultés importantes avec des épreuves techniques, indique David Hauquier, directeur sportif de la compétition. Il y a beaucoup de virages qui se suivent."

des virages plus serrés, des bosses différentes

Traditionnellement, le circuit est perpendiculaire à la mer avec des pistes parallèles, "c'était très rapide pour les pilotes mais cette année on a cassé la vitesse notamment des virages plus serrés, des bosses différentes et une bosse à étages près de l'Aqualud." David Hauquier évoque donc une piste plus difficile techniquement mais avec "plus de plaisir pour les concurrents".

Le directeur sportif a donc quelques conseils à donner aux participants, "il faut être très fort physiquement et techniquement il faudra s'appliquer sur la moto pour réussir à passer les obstacles sans galérer et ne pas s'ensabler. C'est une nouveauté."

Une meilleure visibilité pour le public

300 000 spectateurs sont attendus sur les trois jours. La mairie et l'équipe de l'Enduropale ont modifié l'organisation des installations de la course afin que les spectateurs puissent mieux profiter du parcours. Cette année, l'arrivée est prévue au sud de l'Aqualud, l'endroit est plus accessible et visible que les éditions précédentes.

Les stands de nourriture sont désormais regroupés pour ne pas cacher la vue. "Le départ des motos aura lieu sous l'arche du marché couvert ce qui est plus simple, précise Daniel Fasquelle, maire du Touquet. Auparavant, nous étions un peu enfermé dans le cœur de ville rue de Bruxelles."

L'accès aux dunes reste interdit aux spectateurs.