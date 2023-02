Enduropale 2023 : "Une fête avant d'être une compétition" pour les amateurs

Ces amateurs de moto-cross sur sable sont bien souvent tombés dedans quand ils étaient petits. C'est le cas de Joseph Danel. Cet habitant de 25 ans de Lompret, près de Lille, est commercial. Il va participer ce vendredi à son 3ème enduro vintage, une course réservées aux "vieilles" motos, datant d'avant 1996 : "la mienne date de 1989, un truc que j'ai acheté sur le bon coin et que je fais par plaisir".

"Petit budget et grand plaisir et beaucoup de bricolage" Joseph, amateur

Joseph Danel, pilote amateur de Lompret (Nord) © Radio France - Stéphane Barbereau

Ce qui plaît à cet amateur dans les motos vintage c'est en effet de mettre les mains dans le cambouis : "le plaisir est différent. On s'habille à l'ancienne, on roule à l'ancienne. Je pense que la mécanique est un peu plus simple, moins d'électronique donc on peut faire plus soi-même et ça on aime : c'est l'esprit d'avant !" Pour ce Nordiste, c'est le plaisir de rouler avant tout même s'il apprécie de se mesurer aux autres : "on cherche à faire une position quand même, si on fait pas de classement, c'est pas grave. Déjà, il faut finir, les machines ne tiennent pas forcément jusqu'au bout, on les fait chauffer, on tape dedans comme des animaux, c'est pas gagner pour arriver au bout". La course vintage se dispute sur un circuit long de 6,7 kms, ce vendredi à partir de 14h30

Un bain de deux roues

Matthieu Bernard, pilote amateur de Cucq (62) © Radio France - Stéphane Barbereau

Matthieu Bernard vit a Cuq, la commune limitrophe du Touquet. Ce jeune pilote de 25 ans a donc toujours "baigné dans le monde de la moto, c'est l'un des plus gros week-ends de l'année pour nous. Mon père a toujours roulé, je roule aussi avec mon frère !" Il s'entraîne tout au long de l'année sur le circuit de Loon-Plage près de Dunkerque. ce qu'il aime dans le moto-cross sur sable ? "le fait que ce soit très populaire, que ça se fasse en famille, sur notre belle côte d'Opale, la mentalité de l'épreuve : dans le sable, on s'entraîne tous sur le même circuit, il y a beaucoup de respect entre nous, c'est moins prise de tête que le moto-cross en lui-même. C'est entraide, respect".

Grosse préparation physique

Tanguy Delehonte, pilote amateur de Linselles (Nord) © Radio France - Stéphane Barbereau

Tanguy Delehonte est aussi un "poireau", le mot pour désigner les pilotes amateurs sur l'épreuve. C'est une "jeune pousse" ce Nordiste de 27 ans, chef d'entreprise habituellement et qui habite Linselles, dans la métropole lilloise. il dispute cette année sa première course vintage et s'est donné les moyens physiques pour être prêt : "J'ai fait du cardio, de la course à pied, du rameur, du vélo. Il y a aussi une préparation musculaire sur le haut du corps". Ce pilote débutant compte bien aussi appliquer quelques règles de base pour conduire son deux roues dans le sable : "moins on va vite, plus le guidon a du mal à aller tout droit et plus ça fatigue les bras". Tanguy s'est préparé une dizaine de fois sur le circuit de Loon-Plage, une demi-journée à chaque fois.