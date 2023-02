Enduropale du Touquet : un pilote roule sur un participant victime d'une chute

La vidéo est très virale sur Facebook. Il faut dire qu'elle suscite une vive émotion sur le réseau social. On y voit un pilote de l'Enduropale du Touquet rouler sur un autre concurrent ce samedi.

La scène est très rapide et impressionnante. Un concurrent chute lourdement après avoir glissé sur le sol. Le pilote qui porte le dossard 322 ne l'évite pas. Il ralentit et lui roule dessus avant de poursuivre sa route. Le pilote accidenté a pu remonter sur sa moto et participer à la course.

Une pétition circule depuis pour réclamer son exclusion. "Ce geste est cruel,100 % volontaire et intolérable nous ne devons pas accepter se type de personne dans notre sport", écrit son auteur. "Une expulsion définitive et immédiate doit être décidée par la FFM afin de donner l'exemple et que se type d'événements ne se reproduise pas", explique-t-il.

Un comportement "inadmissible"

Une demande relayée par le maire du Touquet Daniel Fasquelle sur Twitter. "Je demande à la Fédération française de motocyclisme d'exclure de toute compétition de moto le 322. Ce comportement est purement et simplement inadmissible. Il appelle une sanction exemplaire".

Les organisateurs de l'Enduropale ont immédiatement saisi la Fédération française de motocyclisme pour convoquer le pilote n°322. Ils dénoncent un comportement "moralement, sportivement et éthiquement, inadmissible et contraire aux valeurs que nous défendons" et demandent "qu'une sanction exemplaire soit prononcée".

Le pilote présente ses excuses

Le pilote incriminé par la vidéo a fini par réagir sur Facebook ce dimanche. Tom Maurizi présente ses excuses au pilote sur lequel il a roulé ce samedi. "Je comprends les réactions mais tout s'est passé très vite. Un manque d'expérience et une décision en un quart de seconde qui nétait sûrement pas la meilleure mais je ne pouvais me décaler (l'adhérence est très précaire avec ce type de pneus sur le goudron) et risquer un sur accident", écrit le pilote.

Le motard explque avoir "délesté l'avant de la moto pour amoindrir le choc". Il précise avoir envoyé un message au pilote pour prendre de ses nouvelles dès qu'il a obtenu son identité. "Je suis déjà rassuré de savoir qu'il a terminé sa course. Je ne cherche pas à me dédouaner et je lui présente toutes mes sincières excuses en attendant de l'avoir au téléphone", écrit-il sur son compte Facebook.