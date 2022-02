Enduropale : l'heure est aux derniers préparatifs dans les ateliers des concessions

La célèbre course de moto sur sable, c'est ce week-end, 25, 26 et 27 février sur les plages du Touquet. Une course de treize kilomètres longue de trois heures que les pilotes préparent plusieurs semaines à l'avance dans les ateliers des concessions de la région.

Cela fait plusieurs semaines que les pilotes se préparent pour l'Enduropale, la plus grande course de moto sur sable en un jour au monde. Pour participer il leur faut une moto qui puisse rouler plusieurs heures sur le sable et une tenue adaptée aux conditions. Beaucoup de pilotes professionnels et amateurs se rendent donc dans la zone commerciale de Seclin, où près d'une quinzaine de concessionnaires moto sont réunis dans le plus grand pôle dédié aux deux roues en Europe.

Devant les concessions Yamaha De Doncker et Motoland, l'heure est aux derniers réglages. Dans les ateliers, les motos ont un cahier des charges bien précis. "On leurs changes les pneus pour mettre des pneus sable. On protège le filtre à air, on change aussi le kit de chaine, le réservoir et l'embrayage" précise Anthony, mécanicien spécialisé dans les motos tout terrain. Des modifications impératives pour pouvoir tenir sur la longueur.

Depuis la mi-janvier, les demandes de modifications de motos se multiplient. Anthony à lui seul en a déjà préparé une quarantaine en un mois. Des pièces que les pilotes choisissent directement dans la boutique de la concession. "L'Enduropale marque le début de la saison de compétition, donc on fait beaucoup de vente en début d'année" confirme Maxime, responsable du secteur Cross dans la concession Motoland. "On a tout type de clients, ceux qui viennent très en amont pour pouvoir peaufiner les réglages avant la course, et ceux qui s'y prennent à la dernière minute. Ici on leur fournit tous, des protections de sécurité pour le pilote jusqu'aux pneus sable pour la moto".

L'événement à lui seul représente une augmentation du chiffre d'affaires de près de 25% pour les professionnels.