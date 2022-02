Enduropale : La nordiste Mathilde Denis rêve d'un premier succès au Touquet

Originaire de Leval, près d’Aulnoye-Aymeries, Mathilde Denis va disputer à 26 ans cette année son premier Enduropale sénior. Elle y avait participé chez les juniors en 2014 et 2015. Sylvain Charley est allé à sa rencontre sur la piste d’entraînement de Loon-Plage.

Premiers pas à 12 ans

Mathilde Denis n'a pas suivi le chemin classique qui veut que la plupart des motards monte sur leur première cylindrée alors qu'ils débarquent en école primaire : "J'ai découvert ça tardivement à 12 ans, en moyenne on débute à 4, 5 ans. J'ai toujours été attiré par les sports mécaniques. Tout a commencé à 20 minutes de chez moi, quand mes parents m'ont loué une première moto".

Mathilde Denis va devoir se frayer son chemin sur le sable du Touquet © AFP - Charlet

Se faire une place dans un milieu d'hommes

Mathilde a parfois dû jouer des coudes pour se faire respecter : "Il m'est arrivé sur certaines courses de tomber sur des pilotes qui me faisaient bien comprendre qu'ils n'aimaient pas se faire doubler par une fille. Mais avec le temps j'ai gagné le respect. Je me sens à ma place".

La Yamaha de Mathilde Denis - Charley Sylvain

Jouer la gagne au Touquet

Pour son premier Enduropale sénior, Mathilde Denis, qui porte les couleurs de DigestScience,la fondation de recherche sur les maladies de l'appareil digestif et la nutrition, sait qu'elle sera attendue. Elle a remporté 4 des 5 premières épreuves du championnat de France féminin sur sable : "Ce week-end on dispute la dernière épreuve du championnat, donc oui il y aura de la pression. Tout va se jouer sur cette course, mais je n'ai pas droit à l'erreur, je dois terminer la course sinon je ne peux pas espérer remporter le titre".