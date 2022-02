Enduropale 2022 : Milko Potisek rêve du triplé au Touquet

Milko Potisek fait parti ce dimanche des grands favoris pour la victoire finale dans cette nouvelle édition de l'Enduropale du Touquet. Cette course de sable de légende est l'objectif numéro 1 du casselois depuis des années. Sylvain Charley est allé à sa rencontre lors d'une de ses séances d'entraînement à Loon-Plage.

Milko Potisek invité de France Bleu Nord Copier

Interview dans l'intimité du camion de Milko © Radio France - Charley Sylvain

Une pression positive

Les deux victoires acquises en 2018 et en 2020 ont permis à Milko de se préparer pour cette 46ème édition avec beaucoup plus de sérénité que dans un passé récent: "Aujourd'hui c'est une pression positive, ce statut de favori, je le vis bien. J'ai longtemps été attendu pour le gagner une première fois, on me mettait beaucoup de pression, et ça ne fonctionnait pas. Et depuis que j'ai gagné le premier j'apprécie cette pression."

Des mamies qui me reconnaissent

Le nordiste a très vite compris que cette course avait une place particulière dans le coeur des motards et des spectateurs : "C'est le graal. Depuis toujours, mon cousin, qui l'a gagné lui aussi, me disait, concentres-toi sur le Touquet. Quand j'ai gagné en 2018, j'ai compris. C'est démesuré Le lendemain de ma première victoire, des mamies me reconnaissaient dans un supermarché. C'est une course vue par de nombreux spectateurs qui ne suivent pas les courses habituellement."

Une Yamaha bichonnée

Pour s'imposer, le nordiste sait que sa Yamaha aura un rôle central. Milko Potisek connaît sa moto sur le bout des doigts mais, cela peut paraître surprenant, la mécanique n'est pas sa passion : "Je la laisse entre les mains des spécialistes. Je n'aime pas la mécanique. Mais ma moto, je la connais par coeur, elle est un peu le prolongement de mon corps. Je sais dire si elle va bien, en revanche avoir les mains pleines de graisse ce n'est pas pour moi. Ca me m'attire pas."