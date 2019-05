Enfin la victoire pour le pilote caennais Pierre Ragues ?

Normandie, France

Le parallèle saute aux yeux : la saison 2019 a commencé comme 2018 s’était achevée pour Pierre Ragues et l’écurie Duqueine Engineering. La vitesse est là… mais la scoumoune aussi. Classé troisième de la course d’ouverture du championnat d’Europe 2019 disputée au Castellet, le team du pilote caennais méritait pourtant la victoire. Il s’était construit une solide avance de trente secondes lorsqu’une crevaison a ruiné sa course en tête. Un peu dans la continuité des deux dernières épreuves 2018 en Belgique et au Portugal où le sort s’était déjà acharné sur l’écurie française.

Une démonstration non payante mais encourageante

“Mais il faut retenir notre rythme de course. On a prouvé qu’on peut viser la victoire” analyse le pilote caennais, rompu aux aléas du sport automobile. Pierre Ragues dit avoir connu un moment de plénitude au volant de l’Oreca 07, qualifiée à une modeste huitième position mais qu’il a placée en tête dès la première heure de course. “ Sans doute l’un des meilleurs double-relais de ma carrière ! J’étais en pleine confiance, à l’aise pour doubler ou dans le trafic” sourit-il à l’évocation de sa très remarquée prestation dans le Var.

Une bonne gorgée de champagne sur le podium du Castellet pour Pierre Ragues, auteur du début de course tonitruant

Sans cette crevaison qui lui a fait perdre une minute trente, L’écurie Duqueine Engineering aurait facilement gagné au Castellet. “On s’est vite rendu compte qu’on avait très bien préparé la voiture pour maîtriser la dégradation des pneus sur les longs relais” souligne Pierre Ragues pour expliquer cette domination. Bis repetita en Italie ? “ Une course ne fait pas l’autre” nuance le lauréat du titre européen 2013 avec Alpine. Il faudra en effet surveiller le comportement des adversaires équipés de pneus Dunlop totalement largués au Castellet par rapport aux écuries chaussées de gommes Michelin. " Mais Dunlop a fait la pôle au Castellet. Donc ils peuvent aller vite. Ensuite la constance des pneus dépend d'une multitude de critères : typologie du circuit, température de piste, nature de l'asphalte" détaille le Normand, pour rappeler que la “vérité” de la course d’ouverture ne sera pas forcément celle de la saison.

Double objectif à Monza

Pour ce deuxième rendez-vous 2019, Ragues et ses coéquipiers (Nicolas Jamin -également normand- et l’anglais Richard Bradley) espèrent donc confirmer leur compétitivité… si possible sans se compliquer la vie en qualification : “Il nous faut plus de rythme sur un tour, pour partir plus haut sur la grille. En quatrième ligne c’est plus dangereux, il faut être prudent” souligne Ragues, régulièrement préposé aux départs dans la rotation des pilotes.

Le team Duqueine pourra-t-il confirmer sa vélocité à Monza ?

Ce week-end, les 4 Heures de Monza vont aussi permettre de préparer la course suivante : les 24 Heures du Mans… hors championnat mais diaboliquement retentissante en cas de belle performance. L’écurie Duqueine Engineering y fera ses grands débuts, dès sa deuxième saison en LMP2. Sur l’ultra rapide circuit milanais, elle va pouvoir commencer à travailler sur les réglages propres aux enchaînements de grandes lignes droites et de courbes rapides. “On n’aura pas le “kit Le Mans” (NDLR : équipement aérodynamique exclusivement dédié aux 24 Heures) mais il y a des similitudes sur le caractère très rapide du circuit. Avec aussi de l’herbe des deux côtés de la piste ce qui ne permet aucune erreur de trajectoire, comme au Mans” détaille Pierre Ragues. Une course doublement importante : pour le classement du championnat d’Europe… et pour arriver au Mans avec une certaine sérénité !

Programme 4 Heures de Monza