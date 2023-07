Entre promotion de l'artisanat et exploit sportif, "La France en courant" fait étape à Saint-Apollinaire

Le Tour de France en cyclisme n'a qu'à bien se tenir ! Le vélo au placard, les chaussures de courses aux pieds, cinq équipes de huit coureurs se sont élancées ce dimanche sur la première étape de "La France en courant" , cette traversée de la France en relais. Pour sa 34e édition, la course se fera en 14 étapes pour un total de 2677 km parcourus. La première était entre la Haute-Saône et la Côte-d'Or, de Luxeuil-les-Bains à Saint-Apollinaire. À chaque arrivée, un village avec des stands autour de l'artisanat accueille les coureurs et visiteurs.

Autour de la ligne d'arrivée de Saint-Apollinaire, il y a par exemple Laurent Blanchard qui tient une boulangerie rue de la Chouette à Dijon, il propose aux enfants un petit atelier pour réaliser des sablés dont il a fait la pâte en amont. C'est très important pour André Sourdon, créateur de "la France en courant" qui lui-même était boulanger avant de prendre sa retraite : "il faut reconnaître que la course à pied n'est pas un sport très spectaculaire, mais on peut amener des métiers intéressants, et donner un but aux visiteurs". Sur un stand un peu plus loin, c'est Robert Riou qui accueille des curieux. Il est en train de réaliser un vitrail et montre sa technique. Son objectif est de réaliser une mésange tout au long des 14 étapes. Son entreprise Riou Glass est aussi sponsor d'une équipe, alors il se déplacera tout au long de la course. À l'arrivée c'est d'ailleurs l'équipe "Riou" qui l'emporte, pour la plus grande joie de Robert.

Une première près de Dijon

En 34 éditions, la course en relais n'était jamais passé du côté de Dijon. C'est une grande joie pour Jean-Sébastien Nonque, artisan maçon à Aiserey qui participe pour la 4e fois. Il est à la tête de l'équipe "Bouqui'Nonque" qui est arrivé en 3e position à Saint-Apollinaire. Il explique avoir beaucoup insisté pour que la course passe par la Côte-d'Or et est ravi d'avoir pu courir près de chez lui.