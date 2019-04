Entrée réussie pour Mélanie De Jesus dos Santos et Lorette Charpy aux championnats d'Europe de gym

Saint-Étienne, France

Entrée réussie pour Mélanie De Jesus dos Santos et Lorette Charpy aux Championnats d'Europe de gymnastique artistique, jeudi à Szczecin, en Pologne. Les deux pensionnaires du Pôle France de Saint-Etienne se sont illustrées pour leur premier jour de compétition.

Mélanie De Jesus dos Santos s'est notamment qualifiée pour quatre finales. La Martiniquaise (19 ans) se classe seconde du concours général et disputera la finale ce vendredi, tout comme Lorette Charpy (17 ans) 10e, puisque ce sont les 24 premières qui sont qualifiées.

A LIRE - 2e titre européen pour la Stéphanoise Mélanie De Jésus dos Santos ?

On suivra aussi les deux gymnastes du Pole France de Saint-Etienne, samedi, en finale des barres asymétriques - Mélanie et Lorette ont terminé respectivement 6e et 8e après les qualifications ce jeudi -, mais aussi à la poutre ou Lorette a fini 6e, Mélanie 7e.

Eric Hagard, entraîneur du Pole France : "le bilan est très bon"

Pour l'instant, "le bilan est très bon", souligne leur entraineur au Pole France de Saint-Etienne, Eric Hagard, "avec neuf finales pour les gymnastes françaises, soit deux finales de plus qu'à Glasgow en aout dernier".

3e au sol, Mélanie De Jesus dos Santos défendra enfin son titre européen dimanche. Une vraie performance malgré sa blessure à la main fin janvier (arrachement osseux après qu'une barre ait cédée dans sa main). La Martiniquaise n'a repris qu'il y a quinze jours.

Suite des épreuves vendredi en début d'après-midi.