ENTRETIEN - Avant son départ pour la Finlande, le hockeyeur grenoblois Alexandre Texier se confie

Meilleur espoir de la Ligue Magnus la saison passée avec les Brûleurs de Loups et repêché en 45ème position de la Draft NHL par la franchise de Columbus. À 17 ans, Alexandre Texier s'envole poursuivre sa progression deux années en Finlande. Il s'est confié à France Bleu Isère avant son départ.

Sur sa condition physique à quelques semaines de la reprise

"J'ai bien récupéré de mon épaule (ndlr : à quelques jours du début du mondial de hockey, Alexandre Texier s'est blessé à l'épaule en stage de préparation avec l'équipe de France), et si tout se passe bien je devrais être prêt pour les matchs le mois prochain. Au tout début ça m'a vraiment mis un coup derrière la tête car je voulais vraiment jouer ces championnats du monde à Paris, et puis je me suis dit que c'était la loi du sport, que je ne pouvais pas l'annuler cette blessure. Donc je me suis soigné correctement et maintenant je repars vers l'avant. J'ai beaucoup travaillé avec un kiné qui s'est occupé de mon épaule, et à côté beaucoup d'exercices physique : gaînage, jambes, abdos etc."

"Partir en Finlande c'est beaucoup de sacrifices, mais c'est ce que je voulais"

Sur ses grandes débuts en Liiga, le championnat finlandais

"Aucune pression, je ne me prends pas la tête. J'ai déjà joué avec des professionnels, je sais ce que c'est. Je ne me vois pas comme un petit joueur de Ligue Magnus qui va s'essayer à l'étranger : je me vois comme un joueur qui va faire ses preuves à l'étranger. C'est sûr que le niveau est plus élevé que la Ligue Magnus mais c'est ce que je voulais en allant là-bas. C'est l'un des championnats les plus élevés d'Europe, il faut passer par là si on veut aller en NHL, c'est une très bonne ligue pour se développer. Là-bas il faut être très sérieux, très professionnel. Techniquement et physiquement c'est très fort, ça joue avec beaucoup d'intensité, et à chaque entraînement il faut gagner sa place."

Alexandre Texier dans les gradins de la patinoire Pole Sud à Grenoble © Radio France - Julien Morin

Sur ce choix de partir poursuivre sa carrière en Finlande

"C'était mon avis en priorité et après on en a parlé avec ma famille. Eux m'ont dit que c'était une bonne solution pour moi, mais de toute façon, moi j'étais sûr que ça allait être une bonne solution. La Finlande c'est un palier pour mon développement. Il faut déjà que j'arrive à passer ce palier, être un joueur important à Kalpa pour pouvoir ensuite gravir les échelons. Je sais où je veux aller, et quand j'arrive à parler avec des garçons qui jouent en NHL : tout le monde a la même mentalité. C'est cette mentalité qu'il faut avoir et qu'il faut que le hockey français ait."

"Avoir été le Français drafté le plus tôt ? Ça ne signifie pas grand chose pour moi"

Sur la Draft NHL à Chicago

"C'était cool, franchement c'était cool. C'était ma première fois aux États-Unis : Chicago c'est une ville extraordinaire, j'étais impressionné, après je suis parti à Columbus une semaine, c'est plus petit. Quand les Blue Jackets m'ont sélectionné j'étais surpris. Surpris car je ne pensais pas être repêché aussi tôt, mais sur le coup l'excitation a vite pris le dessus. Je pense que c'est bien pour Grenoble et pour le hockey français d'avoir des jeunes qui se font repêcher en NHL. Après pour moi j'ai juste été drafté, il n'y a rien de sûr, et c'est pas pour ça que j'irai jouer en NHL."

Sur son départ de Grenoble

"J'ai toujours joué ici, l'année dernière a vraiment été fantastique, mes années juniors aussi. C'est vraiment ici (ndlr : interview réalisé dans les gradins de la patinoire Pole Sud) où tous les matins je venais m'entraîner. Ouais ...(il soupire) c'est chez moi ici ! Après il faut savoir partir un moment quand on a des objectifs, c'est comme ça. Je pars, mais je reviendrai. Je vais suivre de très près leur saison de toute façon."

"Quand je m'amuse, sur la glace, c'est là où j'arrive à être à mon plein potentiel"

Sur ses meilleurs souvenirs avec les Brûleurs de Loups

"Je dirai Paris Bercy comme ça (ndlr : en 2017, il remporte la finale de la Coupe de France avec les Brûleurs de Loups contre Rouen à Paris), après il y a aussi ma dernière année junior où on remporte la même saison le championnat U18 et le championnat U20 : ce sont de beaux souvenirs aussi. Il y a mon premier match en Ligue Magnus aussi (le 13 septembre, contre Dijon, il inscrit un triplé pour son premier match) : je n'étais pas attendu mais moi je savais que j'étais capable de jouer là. J'ai pris ma chance, j'ai eu de la réussite, mais franchement c'était une très bonne soirée pour mon anniversaire."

La glace de Pole Sud où Alexandre Texier aurait évolué avec les professionnels pendant une saison © Radio France - Julien Morin

Sur la suite de sa carrière

"Je ne sais pas si je vais devenir un ambassadeur, mais en tout cas je vais essayer de montrer l'exemple. Si je peux être un exemple pour Grenoble, pour la Ligue Magnus, ce n'est pas mon premier objectif, mais je vais essayer. Qu'est-ce que l'on peut me souhaiter pour la suite ? De la réussite, et ne pas oublier de prendre du plaisir. Même si je suis professionnel je suis là aussi pour prendre du plaisir. Moi je fais mes matchs par rapport à ça, je m'amuse. Quand je m'amuse, sur la glace, c'est là où j'arrive à être à mon plein potentiel."