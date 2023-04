Enzo Giorgi, escrimeur handisport : "valide ou non, un athlète de haut niveau est avant tout un athlète"

Enzo Giorgi, épéiste handisport gardois était l'invité de France Bleu Gard Lozère ce lundi matin. L'occasion de revenir sur son parcours sportif, mais aussi ses ambitions avec, en ligne de mire, les JO de Paris 2024.

ⓘ Publicité

Une pratique avec les valides, puis en handisport

Enzo est tombé très jeune dans l'escrime, grâce à son père qui est entraîneur. "De mes 6 à mes 16 ans, j'ai pratiqué l'escrime avec les valides, explique le jeune homme, puis quand le déficit physique devenait trop important, j'ai commencé la pratique handisport. Tout a été plus simple une fois que j'étais sur un pied d'égalité avec mes adversaires."

loading

Athlète handisport ou valide : "les deux demandent la même exigence"

Pour l'athlète, il reste encore du chemin à faire avant de changer le regard des jeunes sur le handicap. "Mais je suis optimiste, sourit-il. Je pense qu'il est en train d'être fait. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'un sportif de haut niveau, handisport ou non est avant tout un sportif de haut niveau. Les deux demandent la même exigence et le même investissement physique et moral."

Deux entraînements par jour

Pour atteindre son objectif de qualification (et pourquoi pas de médaille) pour les JO de Paris 2024, le jeune homme s'entraîne deux fois par jour, en parallèle de sa formation pour devenir éducateur sportif. Il disputera une étape de la coupe du monde à Nîmes entre le 20 et le 23 avril.