Épreuves combinées : un deuxième titre de champion du monde pour le Mayennais Hugo Sisternes

C'est peu de dire que le Mayennais Hugo Sisternes domine la discipline des épreuves combinées dans sa catégorie Espoirs. Ce week-end à Miramas dans les Bouches-du-Rhône, le jeune licencié de l'US Saint-Berthevin a encore frappé un grand coup lors des championnats du monde d'épreuves combinées en salle. Quatorze épreuves au programme. Favori de sa catégorie en Espoirs, Hugo Sisternes a répondu présent sur le tétradécathlon en étant sacré champion du monde.

Une blessure a failli tout remettre en cause

La compétition s'est achevée tard dimanche soir par l'épreuve du 5000 mètres : "cela a été très très dur" avoue Hugo Sisternes. "Samedi, j'ai réalisé de belles performances. Mais dimanche, je me suis blessé à l'ischio. J'ai failli ne pas pouvoir terminer car je n'arrivais plus à marcher (sic). Mais je me suis battu jusqu'au bout, au-delà de la douleur". Une force de caractère exceptionnelle pour celui qui a débuté l'athlétisme en 2015.

Le Mayennais a également battu le record du monde de la spécialité dans sa catégorie.

L'été dernier, Hugo Sisternes avait déjà remporté le titre mondial en icosathlon (20 épreuves) à Épinal dans les Vosges.