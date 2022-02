Epreuves olympiques à Châteauroux : "pas une option de travail" selon Paris 2024

Tony Estanguet, au siège du comité national olympique et sportif pour le lancement du COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Au lendemain de la publication d'une tribune signée par plus de 600 élus, chefs d'entreprises et associations sportives de la Région Centre-Val-de-Loire pour promouvoir la tenue des épreuves olympiques de tir sportif au Centre National de Châteauroux-Déols, le Comité d'organisation assure que le projet n'est "pas une option de travail".

La Courneuve comme objectif

Depuis plusieurs mois, c'est le site de La Courneuve qui a été choisi pour accueillir les épreuves de tir sportif. Mais, situé sur une zone "Natura 2000", il doit être dépollué, ce qui engendrera des coûts supplémentaires : 40 millions d'euros de plus que le budget initial, selon la tribune. Le Cojo, comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, affirme ce mercredi qu'une réunion de travail s'est tenue entre les représentants de l'Etat et l'établissement en charge de la construction, la Solidéo, suite aux études complémentaires effectuées sur le site. Et que "tous les acteurs du dossiers ont confirmé leur souhait de trouver des solutions pour que le site de La Courneuve accueille bien les épreuves de tir en 2024."

Une autre réunion sera organisée dans les prochaines jours avec les élus de Seine-Saint-Denis pour organiser l'aménagement du site en temps et en heure.