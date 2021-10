Equitation - Concours complet : Florian Ganneval un maréchal ferrant cinq étoiles

Florian Ganneval, installé à Revel, va participer pour la première fois de sa carrière à un concours complet cinq étoiles à Pau. Epreuve la plus prestigieuse de la discipline avec seulement sept étapes sur la planète et une unique en France qui a donc lieu cette semaine.

Du 27 au 31 octobre, le gratin de l'équitation sera présent à Pau pour l'épreuve de concours complet cinq étoiles. Il n'y a que sept étapes dans le monde, et une seule en France. Florian Ganneval, 36 ans, va y participer pour la première fois. Les épreuves s'enchaîneront de jeudi à dimanche.

Un maréchal-ferrant qui fait de la compétition

Installé à Revel, au sud-est depuis une vingtaine d'années, Florian Ganneval est tombé amoureux des chevaux lorsqu'il était enfant : "Lors d'une balade dominicale, j'ai bien aimé les chevaux. J'étais tout petit. Cela m'a donné envie d'aller m'inscrire dans un centre équestre dans la foulée. C'est né comme ça."

Le parcours du cavalier est atypique puisqu'il mêle son métier de maréchal-ferrant et la compétition pendant que la plupart vivent des concours. Il enseignait aussi l'équitation mais l'emploi du temps devenait trop chargé. "On n'est pas très nombreux dans ce cas, je suis même le seul de la délégation française. Je ne suis pas du tout dans la valorisation des chevaux en compétition. Mon métier c'est vraiment la maréchalerie. Souvent le cursus, c'est de rentrer dans des écuries de concours. Petit à petit, évoluer vers le haut niveau. Sauf que c'est dur de se mettre à son compte. Moi j'ai fait le choix de pouvoir travailler pour moi dès le début. Cela a été plus long pour atteindre ce niveau d'épreuve mais c'était vraiment un choix."

Florian Ganneval en famille. - Florian Ganneval

"J'aborde ça avec enthousiasme"

Avec Blue Bird, son cheval âgé de 10 ans, Florian Ganneval va se frotter à ce qui se fait de mieux dans la discipline. "C'est un cheval que j'ai acheté quand il avait quatre ans. Il était encore en cours de débourrage. Cela veut dire qu'il était à accepter simplement le cavalier aux trois allures. Petit à petit on a progressé ensemble. Cela fait maintenant six ans qu'on se forme, qu'on se prépare à gravir les échelons. Aujourd'hui, je le sens prêt pour arriver sur ce niveau là. Dans la carrière d'un cavalier de concours complet, tout le monde essaie un jour de pouvoir accéder à un cinq étoiles. On peut se frotter aux meilleurs sur le plus haut niveau de la discipline. Je découvre, c'est mon premier cinq étoiles. J'aborde ça avec enthousiasme. L'objectif c'est déjà de faire au mieux et emmagasiner de l'expérience."

L'accueil des chevaux à Pau se fera mercredi. La première épreuve aura lieu jeudi matin et une cinquantaine de cavaliers participeront à cette épreuve paloise. Parmi eux, le numéro un mondial : le Britannique Oliver Townend.