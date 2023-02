Equitation : le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli remporte au Jumping de Bordeaux le Grand Prix Coupe du monde

C'est un grand retour après deux ans d'annulation. Ce samedi soir une partie des plus grands cavaliers et chevaux du monde étaient à Bordeaux. C'était le Grand Prix Coupe du monde au Jumping international du parc des expositions de Bordeaux. qui a été remporté par le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli et VDL Edgar M. La première place tricolore est la neuvième , avec le couple Pénélope Leprevost et Bingo del Tondou.

"Le public de Bordeaux est fantastique"

"C'était quelque chose d'incroyable, le public de Bordeaux est fantastique. C'est quelque chose de vraiment spécial dans ma carrière. C'est un concours que j'adore. En général en France c'est un public qui aime les chevaux, et pas que quand ils sont français. Ils sont derrière tout le monde, ça fait chaud au cœur, c'est vraiment spécial", se réjouit le cavalier brésilien.

Près de 8.000 spectateurs

Au total dix-sept couples ont été qualifiés pour le barrage, le spectacle était au rendez-vous de ce grand retour du Jumping bordelais. "Quand on a un magnifique scénario, une magnifique épreuve, ça nous réjouit. C'était plus qu'à la hauteur de ce qu'on attendait la salle était archi comble, il y avait près de 8.000 spectateurs", explique la directrice du Jumping international de Bordeaux Sabine Zaegel.