Equitation : le Cherbourgeois Julien Epaillard en meeting à Saint-Lô ce week-end

"Ça fait plaisir de revoir tout le monde". Au pôle hippique de Saint-Lô, Julien Epaillard est comme chez lui. Le Cherbourgeois retrouve le contact avec la piste ce week-end à l'occasion du meeting de printemps, une des épreuves maintenues malgré l'épidémie de Covid-19. "Il y a un super programme pour remettre les chevaux en route", se réjouit le sauteur d'obstacles.

Les Jeux olympiques en ligne de mire ?

On ne dirait pas que dans quelques mois à peine, les Jeux olympiques de Tokyo s'ouvriront au Japon. Julien Epaillard fait d'ailleurs partie d'une première présélection, mais ce n'est absolument pas ce qui l'obsède aujourd'hui. "C'est loin pour les chevaux, et ça ne fait pas partie de mes plus gros objectifs", concède le Manchois. Une échéance qui le ferait plus rêver ? Paris 2024, évidemment ! "Là où j'aurai vraiment à cœur d'être."

Julien Epaillard ne vise pas forcément les Jeux olympiques cette année. © Radio France - Arthur Blanc

Mais ce n'est pas pour autant que 2021 marquera une saison blanche. Les objectifs pour cette année restent ambitieux, pour un moment particulier. Il se situe en été, comme les Jeux olympiques, mais sur notre continent. "Au mois d'août, il y aura les championnats d'Europe, ça va plutôt être mon objectif cette année", conclut-il.