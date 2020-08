Equitation : un nantais remporte le Grand Prix du Normandie Horse Show

Alors que de nombreux rendez-vous ont été annulés depuis le printemps et les professionnels ont besoin de relancer la filière équine normande, le NHS (Normandie Horse Show) a réussi à proposer une semaine complète de rendez-vous pour l'élevage et les cavaliers.

C'était indispensable car avec la crise de la Covid 19, la filière équine a besoin de reprendre son activité, rappelle Jean-Claude Heurtaux, le président du NHS.

Le site du pôle hippique de Saint-Lô ne pouvait accueillir au maximum que 3500 personnes chaque jour, cavaliers compris. Le port du masque était obligatoire sur les espaces y compris lors de la reconnaissance des parcours par les cavaliers. Et les spectateurs moins nombreux que les autres années étaient bien présents pour cette vitrine hippique de la Manche.

Alexandra Ledermann lors du Grand Prix du Conseil Départemental de la Manche © Radio France - Frédérick Thiébot

Hier après-midi, c'était le dernier concours de la semaine. Un Grand Prix Pro 1 avec des barres à 1.45 mètre. Une compétition nationale car les cavaliers internationaux n'ont pas pu venir à Saint-Lô cet été. C'est un Nantais qui a remporté ce Grand Prix du Conseil Départemental de la Manche. Pierre- Marie Friant s'est même offet le luxe de monter sur les 1ères et 3èmes marches du podium. Le cavalier était venu avec deux chevaux. Il a remporté le concours avec Bianca Star et se classe 3ème avec son cheval Urdy d'Astrée. Et hier il était très heureux de son résultat et surtout de participer à une grande compétition nationale.