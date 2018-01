La douzième et avant-dernière manche de la coupe du monde de saut d'obstacles, samedi soir, promet énormément. Et les prétendants chevronnés se bousculent au départ.

Il y a d'abord un redoutable trio allemand. Marcus Ehning, Daniel Deusser et Christian Ahlmann qui ont déjà gagné le classement final et qui sont déjà qualifiés pour la grande finale mi-avril à Paris.

Passage obligé avant Bercy

Le Suisse Steve Guerdat, champion olympique à Londre, déjà double vainqueur de la coupe du monde, a aussi son billet pour la capitale tout comme l'Australienne Edwina Tops-Alexander.

Le Français Kevin Staut, ici en action à Stuttgart, mène actuellement le classement de la coupe du monde. © Maxppp - Maxppp

Et puis il y aura bien sûr une forte délégation française emmenée par Kevin Staut, actuel leader du circuit mondial et déjà sacré deux fois à Bordeaux en 2012 et 2016. A ses côtés, le trio Roger-Yves Bost, Simon Delestre et le vainqueur de l'an dernier Julien Epaillard qui font pour l'instant partie des 18 premiers du classement général, place synonyme de qualification pour Bercy.

Du spectacle tous les jours

Mais l'événement girondin ne se limite pas à la soirée du samedi. Dimanche, on suivra le Grand Prix 5* Land Rover et dans la matinée le Prix France Info / France Bleu.

D'autres disciplines sont une nouvelle fois mises à l'honneur comme le cross indoor où le Français Karim Laghouag, champion olympique par équipes, visera vendredi soir une quatrième victoire de rang dans le Derby. Et puis Bordeaux accueillera une nouvelle fois, samedi et dimanche, la finale de la coupe du monde d'attelage. Enfin, c'est la famille Gruss qui assurera le spectacle jeudi soir avec "L'art de la piste", créé spécialement pour l'édition 2018 du Jumping de Bordeaux.

France Bleu Gironde sera en direct du parc des expos de Bordeaux-Lac samedi de 16 à 19h.