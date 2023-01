Eric Roy nouvel entraineur du Stade brestois

Après trois mois de recherches compliquées, Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade brestois a donc choisi son nouveau coach en Ligue 1. Le club l'a annoncé dans un tweet ce mardi 3 janvier 2023.

ⓘ Publicité

Un atout important : le BEPF

Eric Roy, 55 ans, a relativement peu d'expérience comme entraineur : un an et demi à l'OGC Nice entre 2010 et 2011, avec un bilan mitigé. Il occupe ensuite le poste de manager à Nice, à Lens, puis à Watford, en Angleterre en 2020. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de Nice notamment, il a aussi été à plusieurs reprises consultant télé. Eric Roy a un atout important pour le Stade Brestois : le BEPF, le diplôme d'entraineur. Ce dont ne disposent pas ses nouveaux adjoints. Or, cela permettra au club d'éviter de payer des amendes.

Sauver Brest de la relégation

Eric Roy rejoint à Brest le staff technique déjà en place depuis deux mois composés de Julien Lachuer (adjoint), Bruno Grougi (adjoint), Christophe Revel (entraîneur des gardiens) et Yvan Bourgis (préparateur physique). Il a désormais une mission : sauver Brest, actuellement 17e au classement du championnat de Ligue 1, et relégable, dans une saison qui prévoie quatre descentes en Ligue 2.