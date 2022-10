Escalade : pour les grimpeurs, les Jeux Olympiques de Paris 2024 passeront d'abord par Espace Mayenne

C'est une excellente nouvelle pour les fans d'escalade en Mayenne. Alors que se déroule ce week-end une compétition de haut niveau à Espace Mayenne, la fédération internationale d'escalade a annoncé que Laval allait accueillir le Tournoi de qualification olympique (TQO). Les meilleurs grimpeurs européens tenteront de décrocher leur billet pour Paris 2024 à Espace Mayenne du 27 au 29 octobre 2023. Les nations les plus fortes en escalade sont la République Tchèque et la Slovénie. Leurs représentants seront présents en Mayenne dans un an.

