Escalade à Saint-Etienne : le championnat de France avant un air de Jeux Olympiques

Le nouveau mur d'escalade de la salle Jean Gachet de Saint-Étienne accueillera le weekend du 1er et 2 avril prochain le championnat de France. La ville a également obtenu d'organiser la première compétition officielle de préparation aux Jeux Olympiques de 2020.

Le mur du nouveau gymnase Jean Gachet a une particularité, c'est le seul en France à offrir la possibilité d'évoluer sur les trois disciplines de l'escalade en compétition : la vitesse, le bloc et la difficulté. Et c'est plus qu'un heureux hasard puisque pour 2020, c'est une épreuve combinée qui a été intégrée au programme des Jeux Olympiques de Tokyo. Saint-Étienne a donc un temps d'avance sur les autres salles et a d'ores et déjà obtenu d'organiser la première compétition officielle de préparation aux J.O. La date reste à définir mais c'est un pas avant immense pour cet équipement qui jouit déjà d'une légitimité et d'une crédibilité qui devraient lui permettre d'accueillir d'autres rendez-vous de ce genre dans les mois à venir. D'autant que Anouck Jaubert s'en fait l'illustre représentante et qu'elle n'hésite pas à venir s'y entrainer dès qu'elle le peut. C'était encore le cas ce vendredi.

Au rang des projets dans l'agglomération stéphanoise, à noter celui de St Victor sur Loire. La ville envisage d'adapter le site naturel du Mousset pour en faire une zone d'escalade qui serait complétée par des activités de VTT et de canoë.