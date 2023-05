Escrime : Alain Coicaud, maître d'armes de la Section Paloise, devient manager de l'équipe de France de sabre

Pour Alain Coicaud, c'est une reconnaissance de plus. Le maître d'armes de la Section Paloise Escrime, avec Laurent Vicenty, vient d'être nommé manager général de l'équipe de France masculine de sabre. Lui-même ancien vice-champion du monde et triple médaillé mondial au sabre, il va garder un œil très attentif sur les sabreurs qui dans un peu plus d'un an défendront les chances de la France aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alain Coicaud va notamment retrouver Eliott Bibi, qu'il a formé depuis ses débuts à la Section Paloise, mais aussi travailler avec le Tarbais Maxime Pianfetti, vice-champion du monde l'été dernier au Caire.

"Plein d'espoir et beaucoup de détermination"

"Je me baladais en montagne, la Fédération m'a appelé pour me dire que le poste était vacant et qu'elle souhaitait que je reprenne l'équipe pour la préparation des Jeux, raconte à France Bleu Béarn Bigorre Alain Coicaud. Ayant plusieurs athlètes que je connais à l'INSEP, dont bien sûr Eliott Bibi, qui est un des trois meilleurs français, j'ai accepté, il faut saisir les opportunités dans la vie pour ne pas devenir un vieux bougon aigri ! Les planètes étaient alignées, j'ai fait le grand saut pour l'INSEP avec plein d'espoir et beaucoup de détermination". Alain Coicaud assure aussi qu'à l'issue des Jeux, et quoi qu'il arrive, il reviendra au club : "je reste fidèle aux couleurs vertes et blanches de la Section".