Ce samedi et dimanche 12 et 13 juin, 150 athlètes et 70 tireurs seront réunis dans la capitale tarnaise. Ces doubles championnats veulent aussi prouver aux Tarnais que le handisport est d’abord du sport.

Escrime et athlétisme : championnats de France 200% handisport à Albi

Ces 12 et 13 juin prochains, Albi sera le lieu de la haute performance handisport. Le gymnase du Cosec accueillera les meilleurs escrimeurs handisports français, alors que le stade du complexe sportif réunira l’élite de l’Athlétisme Handisport. Ce rendez-vous sera un point de passage incontournable avant les Jeux Paralympiques de Tokyo (24 août – 5 septembre 2021) pour certains, répétition générale ou reprise compétitive pour d’autres, Albi promet un spectacle sportif de haut niveau.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Organisés par le comité départemental handisport du Tarn, en collaboration avec les clubs de l’ECLA Albi et du Cercle d’Escrime d’Albi, sous l’égide de la Fédération Française Handisport, ces championnats de France regrouperont plus de 150 Athlètes et 70 escrimeurs issus de toute la France. Une dizaine d’athlètes internationaux viendront aussi dans le Tarn pour tenter de gagner leurs tickets pour les jeux de Tokyo.

Deux championnats pour le prix d'un

Fréderic Maurouard est le président du comité départemental handisport 81. Il raconte comment sont nés ces doubles championnats. "Pour moi, c’est tout d’abord un sacré pari. Cette idée d’organiser un double Championnat de France Handisport a émergé en octobre dernier, un peu spontanément, suite à l'annulation pour la 2ème fois du Championnat de France d’Escrime à Albi en raison de la Covid-19. J'ai lancé en plaisantant, si on faisait les deux en même temps ? Et donc on a relevé ce défi en cinq mois. »

Des championnats qui promettent du très très beau spectacle. Parmi les têtes d’affiches : Renaud Clerc. Après avoir remporté plusieurs titre de champions de France, la médaille de bronze au championnat européen il y a quelques jours en Pologne, sur 1.500 m, le jeune albigeois de 20 ans essaiera de se qualifier pour les jeux paralympiques de Tokyo et il est très fier que la capitale tarnaise soit au top du handisport.

Renaud Clerc, le champion albigeois d’athlétisme. Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'escrime handisport : un spectacle extraordinaire

Parmi les stars de l'escrime handisport, le toulousain Maxime Valet qui a remporté aux Jeux paralympiques d'été de 2016 la médaille de bronze lors de l'épreuve individuelle de fleuret catégorie B2. Sébastien Benazeth est le président du cercle d’escrime d’Albi. Ce sera du très beau spectacle promet.

Sébastien Benazeth est le président du cercle d’escrime d’Albi. Copier

Les deux sites auront des jauges de 1.000 personnes . L’entrée est gratuite. Durant les deux jours de championnat, un village dédié permettra au grand public de découvrir le handisport dans le Tarn. Il y aura des initiations à plusieurs sports.